    首頁 > 社會

    變態花樣性侵11名男童 國小狼師判刑16年定讞

    2025/10/23 07:04 記者鮑建信／高雄報導
    國小蘇姓老師涉嫌性侵11名男童，被高雄高分判刑後，他不服上訴被駁回並定讞。（情境照）

    高雄某國小已婚蘇姓老師，被控綑綁並性侵11名男童，經高等法院高雄分院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，判處徒刑16年，他不服上訴被駁回並定讞。

    據了解，被告蘇男自1999年起，在高市某國小擔任教師及社團的指導老師。他自2005年起，至2023年止，涉嫌侵犯學童行為始被檢警查獲，共有多名學童受害。

    蘇男是利用學生參與社團期間涉嫌性侵，地點遍及社團教室、視聽教室、學校廁所、車上、飯店、住家等處，變態行為包括要求學童含其生殖器、舔乳頭、繩索綑綁、跪地、脖戴項圈、口咬異物、乳頭貼花等。

    此案經議員在議會質詢始爆發，並由學校通報警方處理後，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦、起訴。橋頭地院認定蘇男共觸犯26罪，有11名學童受害，依妨害性自主罪、違反兒童及少年性剝削防制條例，併處執行刑18年。

    檢方和蘇員均不服提起上訴，高雄高分院審酌他多次道歉，積極和解並部分賠償，從輕量刑徒刑16年，他仍然不服，被最高法院判決上訴駁回，全案落幕。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

