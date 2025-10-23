調查局組長劉錦勳涉洩密「生技界美魔女」30萬交保 又一調查官改列被告

調查局台北市調查處中正站前組長劉錦勳（圖左）涉洩密被搜索約談，訊後30萬元交保。（記者王定傳攝）

檢調獲報，調查局台北市調查處中正站前組長劉錦勳涉嫌洩漏內部鑑識報告等偵查秘密，在偵辦前義守大學生物科技系教授楊智惠轉入業界任職三顧公司離職後被控違反營業秘密法等案時，提供給楊女、三顧公司用來提告，且其帳戶有異常情形，台北地檢署昨指揮調查局北機站兵分13路搜索三顧公司、劉錦勳在調查局本部的辦公位置等處，並約談劉及三顧公司副董事長陳宗基等4名被告及7名證人，其中調查官林廷佑從證人改列被告，今（23日）晨訊後依刑法洩密罪嫌諭知劉錦勳30萬元交保，林廷佑5萬元交保。

至於其他被告部分，三顧公司副董事長陳宗基、三顧公司會計廖玟怡、財務長沈孟範均無保請回。

請繼續往下閱讀...

針對此案，調查局昨表示，本案是調查局主動立案發交北機站調查，並報請北檢偵辦，並強調，調查人員應廉潔自持，如有涉及不法，嚴予究責，絕不寬貸。

楊智惠因保養得宜，有「生技界美魔女」之稱，轉入業界後，原任職於三顧生醫董事長，後跳槽到超基因公司，事後被控與老東家同事將公司的重要資訊重製後，帶到新東家使用，甚至還將三顧公司委託義守大學進行檢測分析計畫的結案報告書，重製後帶走，幫助自己指導的博士班研究生完成博士論文；檢方今年2月依違反營業秘密法等罪嫌起訴楊女等人，尚在審理中。

檢調在偵辦楊女過程中，劉錦勳就被爆出有多項爭議，調查局自清發現，他與三顧過從甚密、與陳宗基以兄弟相稱、隱瞞過往與楊女互動關係、將楊女準備投稿期刊的不公開博士論文及台北處製作的「數位證據檢視報告」等資料，私下交給三顧公司，甚至曾透過LINE對楊女示意傾慕等，調查局因此報請法務部將他移送懲戒法院審理中，並立案調查有無違法行為。

檢調懷疑，劉涉於2022年12月間透過徒弟林廷佑把上述報告等秘密交給三顧公司涉洩密，不僅如此，他的帳戶也有異常情形，例如平時生活開銷或是有出國旅遊、電動機車等費用，卻甚少動用到帳戶存款，懷疑有其他不明收入。

檢察官游欣樺昨指揮北機站搜索三顧、樂迦、調查局本部等13處，約談劉、陳等4名被告及7名證人，全案朝刑法洩密等罪嫌偵辦，亦不排除有行、收賄情形。據悉，劉錦勳否認不法，聲稱資金是投資台灣伽瑪公司所得，檢方因此以證人約談台灣伽瑪公司董事長黃繼德到場查證，訊後將黃請回，其他證人也都請回。

檢調偵辦調查局台北市調查處中正站前組長劉錦勳涉洩密案，將另一名調查官林廷佑（圖左）從證人改列被告。（記者王定傳攝）

三顧公司副董事長陳宗基訊後無保請回。（記者王定傳攝）

台灣伽瑪公司董事長黃繼德昨以證人身分赴北檢複訊，偵訊後請回。（記者王定傳攝）

三顧公司法務部暨人資部經理文懿，以證人身分偵訊後請回。（記者王定傳攝）

