濺血仍不停手！桃園公車司機當街毆高中生 影片曝光引撻伐

桃園客運劉姓司機昨（22）日傍晚在桃園市桃園區涉嫌當街毆打高中生，學生被打到口鼻滲血，過程被乘客拍下PO網，引起輿論譁然。據了解，疑似有學生搭車投幣金額不足自行下車，這名學生為替同學出氣而與司機發生口角，司機疑似不滿學生出言不遜從車內一路打到車外，不斷出拳攻擊，甚至將學生當街壓在地上毆打，即使學生口鼻滲血仍不停手，雙方到警局互控傷害，桃園客運現已將駕駛停派進行調查。

全案發生於下午5點20分左右，當時劉姓司機在八德區一所高中搭載下課學生，司機查票發現1名學生投幣不足、疑有逃票行為，當下告知後該名學生就自行下車，司機從學校往桃園車站方向行駛，行經桃園區中山、中平路口，黃姓學生到站下車時想幫同學出氣，對司機說「不要只會找學生麻煩」，司機遂上前理論，雙方一言不合發生口角，演變成肢體衝突，一路從車內打到車外，車內乘客幾乎都是學生，目睹這一刻不斷喊「幫忙報案」，只見司機持續出拳攻擊學生，學生一度被打倒在地，司機仍舊未停手，即使學生口鼻都是鮮血，司機還持續掌摑學生。

警方表示，中路派出所員警獲報前往處理，先將學生送往桃園醫院治療，司機則先帶回派出所，司機也表示自己身體不適要送醫，並指控是學生對他出言不遜，雙方互控傷害、恐嚇罪，該名學生也已成年，全案將移請桃園地檢署偵辦，桃客也派員探視慰問學生，並將駕駛停派勤務，後續將移送獎懲委員會議處。

客運司機毆打學生事件引發譁然，桃園區桃園市議員黃瓊慧表示，事發後已向警方、交通局了解，詳細情況仍需檢視車內行車記錄器，還原學生及司機到底說了什麼話，才會發生這樣的事件，但打成這樣真的很可怕；議員余信憲也要求桃市府嚴查，桃園不容許暴力案件。

黃瓊慧threads貼文：

