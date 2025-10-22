三重粗心母煮泡麵熱水從頭澆下 1歲男童25％三度燒燙傷

新北三重有位母親持熱水要煮泡麵時，不知男童移動到她後方，不慎遭絆倒，導致熱水直接淋燙男童，造成臉部、肩膀三度燒燙傷。示意圖，與本文無關。（資料照）

新北市三重今天下午傳出一名剛滿週歲男童，遭母親持熱水澆灌，男童頭部、肩膀燒燙傷，消防員到場緊急將他送醫，到院初估面積25%三度燒燙傷。警方初步了解，小孩父親透露妻子煮泡麵時不慎，熱水從男童上方掉落澆灌，警方將全案通報婦幼保護平台，由婦幼隊、社會局介入了解。

據透露，遭熱水潑及的男童，介於中度及嚴重燒燙傷之間，遭燙傷後哇哇大哭，意識清楚，緊急送燒燙傷中心救治，未來3天是關鍵期。至於事發原因，仍待進一步調查釐清。

三重分局今天下午5時許獲報，三重區永福街197巷內1處民宅有男童燒燙傷，消防獲報趕抵，男童已緊急送醫急救。警方初步了解，男童母親持熱水要煮泡麵時，不知男童移動到她後方，不慎遭絆倒，端著的碗掉落，導致熱水直接淋燙男童，造成幼童臉部、肩膀三度燒燙傷，男童哇哇大哭。

救護人員透露，人體受傷面積超過25%為嚴重燒燙傷，三度燙傷則是傷及全層皮膚，皮膚呈現焦黑或灰白色（水泡），必須在燒燙傷中心處置，加上幼兒抵抗力較弱，未來3天仍是關鍵追蹤期。

