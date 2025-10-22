最高層級共諜！退役中將高安國不認罪 高院明早宣判

陸軍退役中將高安國被訴違反國安法發展組織罪，也是歷來軍階最高的共諜，但高否認犯罪，高院定23日上午9時30分宣判。（記者楊國文攝）

陸軍退役中將高安國，涉嫌擔任統派團體「中華民國台灣軍政府」總召卻被中國情治機關收買，吸收我國現、退役軍人蒐集軍事機敏資料，在台策劃成立武裝內應組織和工作據點，做為中國將來襲台內應，高檢署以國安法發展組織罪起訴高安國等6人，高等法院審理時，高安國仍不認罪，考量高為高齡被告，日前裁定他具保、右腳配戴電子腳環實施科技監控、限境出境、出海以防逃，高檢署建請判高10年以上重刑，定明（23）日上午9時30分宣判。高是我國歷年涉共諜案層級最高的將領。

據了解，不僅原本在押的82歲高齡高安國、女密友劉逸蓁獲具保、右腳須配戴電子腳鐐實施電子監控，其他多位在押被告亦獲高、劉女相同的強制處分，目前已無被告遭羈押中。

高檢署和國防部聯手調查指出，曾任陸軍中將副指揮官的高安國退役後，擔任統派團體「中華民國台灣軍政府」總召，並與劉逸蓁、軍政府發言人侯紹康等人，於2019年間假藉各式交流為名往來兩岸，並被中國情報工作人員吸收，在台物色現、退役軍人，並接受中方資金挹注，。

檢調指控，高安國、劉逸蓁等人涉嫌在台整建成立武裝組織、工作據點等，並把昔日軍中同僚、部屬納入顛覆政府的作戰計畫成員，密謀在中共武力攻台時作為內應。

另外，侯紹康則涉嫌吸收退役軍人張勝豪、邱榮鴻、非軍職人員陳敬淮等人，以接觸、發展共諜組織，涉嫌刺探、收集軍中機敏資料及觀蒐軍事要塞戰略部署資訊。

檢調也查出，侯男與陳男還召集組織成員，涉嫌使用無人機模擬跟監軍方機動雷達車等作戰演練，並將成果向中共回報，檢調估計，高安國、劉女、候男等6人涉收受中方不法金額包括人民幣、美元與新台幣，約新台幣962萬餘元。高檢署依國安法發展組織等罪起訴高等6人。

