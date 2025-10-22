中央市場改建鷹架倒塌 中市府勒令停工、重罰18萬元

中央市場鷹架倒塌，中市府勒令停工、重罰18萬元。（市府提供）

台中市政府推動中央市場改建，近日由經發局主辦拆除作業，今日下午傳出工地鷹架因強風吹襲倒塌，造成多部汽機車受損，一名民眾肢體擦傷，台中市都發局到場查處，除當場勒令工地停工，針對承造人與監造人將依法個別開罰9萬元罰鍰，共重罰18萬，勞工局後續若查有違反職安法，將再裁處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

台中市政府推動中央市場改建計畫，近日進行中央市場拆除工作，下午傳出整排鷹架倒塌，消防局指出，共計造成停放路邊2輛汽車及2輛機車受損；另波及行進中1輛汽車及1輛機車，1名機車騎士肢體擦傷，台中市副市長黃國榮到場關心，指示後續拆除及搭設鷹架等工程務必落實相關防護措施。

請繼續往下閱讀...

都發局指出，中央公有零售市場拆除工程領有拆除執照，拆除地上物為地上4樓、地下1樓建築物，監造人已申報開工進行拆除中，經會同主辦拆除作業的經發局及結構專家現場初步勘查，發現鷹架上方以鐵絲固定，下方則採部分壁拉桿固定，疑因近日強風，導致鷹架壁拉桿與固定鐵絲網不當脫落，在強風吹襲下沒有拉力連結，造成整面鷹架倒塌。

都發局已責成承造人先進行緊急搶災，對承、監造（拆）人依違反建築法第63條規定，各裁處9萬元罰鍰，共開罰18萬並勒令停工。

勞檢處表示，經現場初步檢查，此案已依法勒令停工改善，如查有違反職業安全衛生法，將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

經發局說明，經現場與廠商會同勘查，確認倒塌鷹架僅屬部分結構，位於道路區域的部分將盡速清除，針對建物最上層進一步確認狀況，建議廠商強化後續安全維護作業。

經發局推動中央市場拆除工程，工程鷹架倒塌遭勒令停工。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法