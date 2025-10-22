台中養豬場成破口爆非洲豬瘟 中檢剪報分案嚴肅查辦

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，台中地檢署為釐清是否有違法行為，啟動剪報分案作業，將嚴肅查辦。（記者廖耀東攝）

台中梧棲一處養豬場疑似感染非洲豬瘟，農業部並已證實檢出非洲豬瘟核酸陽性反應，因屬重大公共衛生與動物防疫事件，事涉畜牧防疫安全及相關法律責任，攸關民生與產業穩定，台中地檢署檢察長張介欽立即指派民生專組洪國朝主任檢察官率同執行秘書康存孝檢察官，今天下午邀集台中市食品藥物安全處傅瓊慧處長等人召開研商會議，並於會後啟動剪報分案作業，指派康存孝檢察官積極查辦。

台中市梧棲區一處養豬場登記飼養300頭豬，但從10月10日發病，場內共有117頭豬隻陸續死亡，昨天檢疫發現為非州豬瘟陽性，剩餘的155頭豬隻全部遭到撲殺，農業部今天召開記者會對外說明。

台中地檢署得知，主動進行分案調查，強調後續將與農業部動植物防疫檢疫署、台中市食品藥物安全處及動保防疫等單位保持密切聯繫，釐清是否涉及違反動物傳染病防治條例或其他相關法規的情事，如有涉違法行為，將秉持依法、嚴謹、迅速的原則，嚴肅查辦，以維護公共利益及社會安全。

