為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    表揚阻詐5銀行員 盧秀燕：感謝城市英雄

    2025/10/22 18:47 記者黃旭磊／台中報導
    台中市長盧秀燕（右3）頒獎表揚金融機構阻詐有功人員。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕（右3）頒獎表揚金融機構阻詐有功人員。（記者黃旭磊攝）

    台中市梧棲區養豬場爆非洲豬瘟，農業部證實死豬檢驗陽性，台中市長盧秀燕今天下午頒獎表揚中國信託商銀西屯分行行員高廷宜，感謝5人協助逮捕詐騙車手，她致詞時說，「城市是幸福快樂城市，感謝城市英雄給予協助，」未對豬瘟議題發表意見。

    盧秀燕略顯疲態，她說，下午在市政大樓主持台中購物節起跑，要接待6位大使，主持治安會報及公安會報聯合會議「晚到了」，台中市是我的家，市民是我的家人，心裡非常感謝城市英雄見義勇為，防詐保護別人生命財產安全，這些事額外工作，並非行員分內事情。

    盧秀燕說，城市是幸福快樂城市，對城市英雄表達高度謝意及敬意，除了公務人員，其實是市民朋友、城市英雄給予協助。

    台中市警局表揚金融機構人員主動通報成功阻詐，台新商銀民權分行經理張瓊方，臨櫃阻匯美金50萬元（約新臺幣1496萬多元）；新光商銀十甲分行鍾芷薉，臨櫃阻匯款台幣1千萬元。共有5名金融人員獲盧秀燕頒贈獎狀。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播