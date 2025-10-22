預警攔阻異常金流 高檢署與華南銀行簽「可疑交易分析機制」MOU

高檢署今日與華南銀行簽「可疑交易分析機制」MOU，圖左三為法務部長鄭銘謙部長、左二為高檢署檢察長張斗輝、左一為金管會銀行局副局長王允中、右二為華南銀行董事長陳芬蘭、右一為華南銀行副董事長林知延。（高檢署提供）

為了預警攔阻異常金流，保護民眾財產，溯源偵辦詐欺集團，高檢署今與華南商業銀行股份有限公司簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書；法務部長鄭銘謙致詞時說，「打詐綱領2.0」核心宗旨是讓人民有感，今年1至9月電信詐騙新收案件，占全般新收案件比為24％，與2023年新收案件占31％相較，有顯著下降，這是跨機關、公私協力共同努力的成果。

鄭銘謙並提醒，詐騙手法日新月異，為免民眾遭詐受損，已促請全國各地檢署偵辦重大詐欺案件，於不違反偵查不公開規定，以「短影音」公告方式，使民眾知悉懲詐成效，及提醒民眾慎防遭詐騙；另為避免詐欺集團心存僥倖，應予從重求刑，高檢署並已訂定求刑參考表，供各地檢署參考，對法院輕判部分，基於檢察官監督法院公益職責，應提起上訴，促請法院妥適量刑，使民眾有感。

張斗輝則說，人頭帳戶為詐欺、洗錢工具，要抑制詐騙案件，首要減少人頭帳戶，法務部所推行的人頭帳戶案件總歸戶制度，及金管會、金融機構共同阻詐措施努力下，今年1至9月單純人頭帳戶新收案件數，與去年同期相較，下降近20％；且經金管會統計，今年9月警示帳戶數，已呈現負成長情形，均有顯著成效。

張斗輝還指出，高檢署所推行的「可疑帳戶預警中心機制」，透過檢、警、金合作，尤其在無被害人的第二層以上洗錢帳戶或假投資詐騙的潛在被害人時，透過通報平台，由檢察機關主導提前攔阻被害人遭詐騙財產，且可作為金融機構強力後盾，得以減少被害人所受財產損害，有助於精準阻詐及偵辦重大詐欺案件。

高檢署說，與華南銀行簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，運用金融科技，全面聯防阻詐機制，分析掌握潛藏的不法金融帳戶，得以提前對不法帳戶採取風險管控措施，避免成為詐欺及洗錢管道，並藉由相互間所提供的可疑交易異常因子、參數模型及疑似重大金融詐欺不法情資，並結合法務部調查局洗錢防制處通報，攔阻不法洗錢金流、溯源查緝詐欺集團，共同懲阻詐騙。

