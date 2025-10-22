郭信良涉土地重劃索賄1300萬 二審逆轉無罪理由曝

台南市前市議長郭信良涉土地重劃索賄案，一審原重判刑13年；22日台南高分院改判郭無罪並說明改判理由。（資料照）

台南市前議長、現任議員郭信良與安南區佃西里長高進見，被控涉利用土地重劃案、向重劃會長廖堅志索賄1300萬元。檢方依貪污罪嫌起訴；去年11月台南地院判郭13年徒刑、褫奪公權8年。案子上訴二審，今天高等法院台南分院撤銷一審判決、認定廖同意付1300萬元，並非要郭幫忙處理重劃案的對價，逆轉改判郭信良無罪。

對於檢方控訴郭信良涉公務員藉勢藉端勒索財物，二審合議庭判決理由指出，郭信良雖有對廖恫稱「地價重審、訴訟緩登」；但廖也說，佃西重劃案工程已驗收交市府接管、95%以上地主已領到重劃後的權狀。依此，廖應無被郭這話恫嚇心生畏怖情事。

另，2021年6月7日，郭信良曾對廖說「你答應用便宜價格賣抵費地給高，怎未履行，說話要算話，口頭承諾也是承諾」。二審認為這話並非對廖恫嚇、脅迫。廖會同意交付1300萬元給高，純粹是廖主觀對郭的認知、評價，顧慮郭若在議會質詢會產生不好的影響，並非郭對廖有強迫或恫嚇的行為。因此藉勢藉端索財部分，都判郭、高兩人無罪。

二審表示，廖會付款給高，是基於郭、高以抵費地買賣糾紛為由，達成交付1300萬元的協議後，廖心有不甘，才起心動念、順便請郭信良幫忙處理樁位錯誤（截角）與土地登記之事，況且達成交付1300萬元協議的第二次會面（2021年6月8日），郭信良並不在場，所以廖同意付款與請託郭協助處理之事，兩者並無對價關係；且無證據證明郭有分到1300萬元的相關款項。

二審並說，有關佃西段1274等地號土地在變更細部計畫通盤檢討第一階段案發布實施前，提前完成土地登記，那樁位錯誤（截角）問題，是市府都發局繪製錯誤造成，都委會決議採納重劃會陳情、取消兩處截角，市府認為錯不在地主，暫緩土地登記原因不存在，因此同意地主提前登記土地。提前登記土地顯與郭信良無關；又郭電話斥責地政局重劃科長說的事，與佃西段1274等地號登記無關，無法證明郭有為佃西重劃案不法施壓市府都發、地政等單位。

二審因此認定郭、高所涉公務員不違背職務收賄犯行，證據不足，改判郭、高兩人無罪。廖堅志也不構成對公務員不違背職務的行賄罪，同樣改判無罪。

但高進見涉教唆偽證部分，維持一審原判的6月徒刑。

二審合議庭並說，對此改判結果，檢察官得上訴；郭信良、廖堅志不得上訴；高進見僅就教唆偽證得上訴，其他不得上訴。

