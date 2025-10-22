生技美魔女竊密案外案 調查官劉錦勳涉洩密、異常金流 檢調13路搜索

前調查局台北市調查處中正站組長劉錦勳，涉將內部鑑識報告等偵查秘密提供給三顧公司副董事長陳宗基做為提告使用，且其帳戶有異常金流，台北地檢署今指揮北機站兵分13路搜索，並約談劉、陳等4名被告。（資料照）

前義守大學生物科技系教授楊智惠被控轉入業界後，將原任職單位三顧生醫、樂迦公司的重要資料，重製帶至新東家使用，涉違反營業秘密法被起訴，尚在審理中。但檢調卻獲報，前調查局台北市調查處中正站組長劉錦勳，涉將內部鑑識報告等偵查秘密提供給三顧公司副董事長陳宗基做為提告使用，且其帳戶有異常金流，台北地檢署今指揮北機站兵分13路搜索三顧公司、劉位於調查局本部的辦公位置等處，並約談劉、陳等4名被告，全案朝刑法洩密等罪嫌偵辦。

調查局表示，本案是調查局主動立案發交北機站調查，並報請北檢偵辦，今日配合檢察官指揮執行搜索、約談及查證等偵辦作為。調查局強調，調查人員應廉潔自持，如有涉及不法，嚴予究責，絕不寬貸。

楊智惠因保養得宜、有生技界美魔女之稱，轉入業界後，原任職三顧生醫董事長，後跳槽到超基因公司，事後被控夥同三顧、樂迦資訊管理部的2名同事，將2家公司重要資訊重製後帶到新東家使用，甚至還將三顧公司委託義守大學進行檢測分析計畫的結案報告書，重製後帶走，幫助自己指導的博士班研究生完成博士論文。檢方在今年2月間依違反營業秘密法起訴楊女等人，尚在審理中。

檢調在偵辦楊女過程中，楊女就曾提出反擊、指控調查官拘提程序違法等，除監察委員介入調查外，調查局自清發現，劉錦勳與三顧公司過從甚密，甚至將調查所得「數位證據檢視報告」私下交予三顧公司做為追加告訴證據，且劉的帳戶有異常金流。

檢察官游欣樺今日指揮北機站搜索三顧、樂迦、調查局本部等13處，約談劉、陳等4名被告及7名證人，全案朝刑法洩密等罪嫌偵辦，不排除有行、收賄情形。

