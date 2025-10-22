天雨路滑連撞對向2轎車 24歲男連人帶車翻覆路中央

施男駕車行經宜蘭員山鄉，疑似因天雨路滑加上車速過快，導致失控衝到對向連撞路邊2車後翻覆路中央。（民眾提供）

宜蘭近2日雨勢不斷，各地陸續傳出零星車禍，其中員山鄉今天發生一起交通事故，1輛轎車疑似天雨路滑，失控衝到對向後，連撞停放在路肩的2輛轎車後翻車，所幸24歲男駕駛僅受輕傷、送醫無礙，詳細車禍原因尚待警方釐清。

宜蘭1名24歲施姓男子，今天駕車行經員山路二段時發生車禍，疑天雨路滑加上車速過快，導致車輛失控衝到對向，接連撞到停放在路肩的2輛轎車後，連人帶車翻覆在路中央。

現場滿是汽車零件碎片，遭撞轎車也因撞擊力道猛烈，被推擠到路上，行經車輛見狀紛紛閃避，翻車的施男最後自行爬出，呆坐一旁待援、驚魂未定，警消獲報到場，立即將他送醫救治，並實施吐氣酒精檢測，沒有酒精反應。

車禍一共造成1人受傷、3輛車損，所幸施男僅受輕微擦挫傷、意識清楚，詳細肇事原因尚待警方釐清。宜蘭警分局呼籲，雨天行車應開啟頭燈減速慢行，並注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，維護交通安全。

