為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    天雨路滑連撞對向2轎車 24歲男連人帶車翻覆路中央

    2025/10/22 17:52 記者王峻祺／宜蘭報導
    施男駕車行經宜蘭員山鄉，疑似因天雨路滑加上車速過快，導致失控衝到對向連撞路邊2車後翻覆路中央。（民眾提供）

    施男駕車行經宜蘭員山鄉，疑似因天雨路滑加上車速過快，導致失控衝到對向連撞路邊2車後翻覆路中央。（民眾提供）

    宜蘭近2日雨勢不斷，各地陸續傳出零星車禍，其中員山鄉今天發生一起交通事故，1輛轎車疑似天雨路滑，失控衝到對向後，連撞停放在路肩的2輛轎車後翻車，所幸24歲男駕駛僅受輕傷、送醫無礙，詳細車禍原因尚待警方釐清。

    宜蘭1名24歲施姓男子，今天駕車行經員山路二段時發生車禍，疑天雨路滑加上車速過快，導致車輛失控衝到對向，接連撞到停放在路肩的2輛轎車後，連人帶車翻覆在路中央。

    現場滿是汽車零件碎片，遭撞轎車也因撞擊力道猛烈，被推擠到路上，行經車輛見狀紛紛閃避，翻車的施男最後自行爬出，呆坐一旁待援、驚魂未定，警消獲報到場，立即將他送醫救治，並實施吐氣酒精檢測，沒有酒精反應。

    車禍一共造成1人受傷、3輛車損，所幸施男僅受輕微擦挫傷、意識清楚，詳細肇事原因尚待警方釐清。宜蘭警分局呼籲，雨天行車應開啟頭燈減速慢行，並注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，維護交通安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播