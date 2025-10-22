為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中印刷廠奪命電梯違規增設 都發局開罰6萬、勒令停用

    2025/10/22 17:07 記者蘇孟娟／台中報導
    都發局查出太平印刷廠肇禍電梯是違規增建，遭勒令停用。（都發局提供）

    都發局查出太平印刷廠肇禍電梯是違規增建，遭勒令停用。（都發局提供）

    台中太平區一間印刷公司昨（21日）疑因電梯故障電梯門未關上，造成一名搭乘員工自3樓跌落電梯井內，送醫後傷重不治，台中市都發局今前往查處，赫然發現該部電梯是利用原管道間違規增設，已依規勒令停止，並裁罰6萬元，要求限期改善或補辦手續，屆期未改善或未補辦者，得連續處罰。

    該起意外發生在昨晚，印刷廠一名員工從1樓搭電梯到3樓，走出電梯後電梯繼續往上，但3樓電梯門未關上，員工不明原因往後跌倒，跌落電梯井內墜落，全身多處骨折送醫不治。

    都發局今前往該印刷廠查處，發現該昇降設備是利用原管道間違規擅自增設的設備，已違反《建築法》第73條第2項等規定，將依法裁處建築物所有權人6萬元罰鍰，並限期改善或補辦手續；屆期未改善或未補辦者，得連續處罰。

    都發局指出，已依內政部「建築物昇降設備與機械停車設備傷亡事故通報及調查作業原則」啟動應變與調查程序，後續將會同專業檢查機構進行事故調查，並督促業者依規拆除設備，恢復原狀或委託建築師補辦變更使用執照程序，後續須等依規完成申請，和竣工檢查合格、取得使用許可證後，才可恢復使用。

    都發局另指出，有關此案詳細事故原因，仍待專業檢查機構進一步調查釐清，呼籲各建築物所有權人、使用人或管理人，於昇降設備管理及委託維護保養廠商時，務必嚴格遵守《建築法》及相關法令規定；若須增設昇降設備，須依規申請並落實日常維護保養與定期安全檢查，確保設備公共安全無虞。

