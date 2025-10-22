交通管制》台中中央市場工地鷹架倒塌 五權路周邊封路至晚間7時

民眾直擊鷹架倒塌的驚悚瞬間。（民眾提供）

台中市北區今天下午發生中央市場工地鷹架倒塌事件，五權路周邊道路目前已實施交通管制中，預計封閉至晚間7時止，市府呼籲市民及用路人避免行經該處，配合改道路線，以利現場清理及安全檢測順利進行。

該工地今（22）日午後因強風吹襲，整排鷹架突如巨浪般傾倒，橫跨整條車道，現場傳出巨響，當時五權路上車流正多，也波及多輛汽機車，一名27歲機車騎士遭波及倒地，手腳擦挫傷，所幸意識清楚，另有3輛汽車遭砸中，駕駛自行脫困，未受傷。

第二分局表示，警方接獲通報時間為下午1時55分，立即啟動「交通快打」機制，迅速派遣警力趕赴現場，設置交通錐並實施交通疏導，因五權路北向（往中清路方向）車道受倒塌鷹架阻擋，調撥南向車道（篤行路至中央街段）供雙向通行，並封閉篤行路與福龍街口，減少車流匯入五權路，以利車流通行。

市府則指出，台中市五權路（篤行路口至中央街口）今日下午發生鷹架倒塌事件，周邊道路實施交通管制，封閉部分路段至今晚7時，考量市民與用路人安全，提醒民眾避免行經該處，以利清理作業順利進行。

五權路周邊道路目前已實施交通管制，以利清理作業進行。（民眾提供）

五權路周邊道路實施交通管制中。（民眾提供）

