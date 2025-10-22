為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    東北季風掀大浪 台東衝浪客遭強風吹到外海急救援

    2025/10/22 17:01 記者劉人瑋／台東報導
    風浪不小吸引衝浪客。（台東縣消防局提供）

    風浪不小吸引衝浪客。（台東縣消防局提供）

    秋冬季節遇東北季風，正是台東縣衝浪季，但今天風太大，2名衝浪客被強風吹到遠處，另有2人想營救也漂出海，消防隊與岸巡出動救援，協助4人脫困。

    據氣象署成功測站資料，今早11點，成功風力達6到7級，陣風達10級。台東縣消防局接獲通報，1男1女衝浪客坐在衝浪板上，被強風帶到500公尺外海，疑似划不回來，另2人受困礁岩區、離岸300公尺，共計4人待救。

    消防局立即派遣東河分隊、成功分隊及成功大隊趕往救援，派遣空拍機1台、水上摩托車1台及船艇2台。警消到場發現，受困近處的2名衝浪客原本要營救同伴，另一對男女則是被強風帶遠。

    警消先救回礁岩區2人，出動橡皮艇趕赴外海救援，但在抵達目標處前，2名衝浪客已被暗流帶回另一礁岩區，幸運上岸，被岩石刮得全身傷，女衝浪客也因此送醫，幸無大礙。

    水域活動雖暗藏危險，但衝浪相對安全，衝浪客說，再不濟、划不回來，至少有衝浪板成為浮板，溺水者相對少，倒是被礁石割傷、被水母「電傷」更多，「只是在海上漂流需要救援就比較尷尬」。

    衝浪客身上多處遭礁石割擦傷。（台東縣消防局提供）

    衝浪客身上多處遭礁石割擦傷。（台東縣消防局提供）

    成功消防分隊到救援。（台東縣消防局提供）

    成功消防分隊到救援。（台東縣消防局提供）

    成功消防分隊到場救援。（台東縣消防局提供）

    成功消防分隊到場救援。（台東縣消防局提供）

