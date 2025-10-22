警專80週年校慶 「吊車大王」胡漢龑現身合影

行政院長卓榮泰（中）22日出席台灣警察專科學校慶祝80週年校慶大會，頒獎給傑出校友時，竹北「吊車大王」胡漢龑（左二）以獲獎人親友身分上台合影，引起全場矚目。（記者廖振輝攝）

台灣警察專科學校今（22）日盛大舉辦80週年校慶大會，行政院長卓榮泰親自出席並頒發獎座，表揚多位傑出校友。其中，新竹縣警察局主任秘書吳詠傑獲頒傑出校友殊榮，而素有「竹北吊車大王」之稱的胡漢龑，也以親友身分驚喜現身同台合影。

卓榮泰今親臨警專，肯定警消人員的辛勞與貢獻，並親自頒發傑出校友獎座給多位優秀畢業生。吳詠傑主秘憑藉其在警界的卓越表現與貢獻，成為本屆獲獎者之一。

值得一提的是，在吳詠傑主秘上台合影時，身旁出現中部地區知名度極高的竹北吊車大王胡漢龑。

胡漢龑為啟德機械起重工程公司的董事長，該公司擁有全臺數一數二、堪稱「行動神盾」的超大型重機械，專門承攬高科技廠房、重大公共工程的吊裝作業，是臺灣重工業不可或缺的一環。他除了事業成就非凡外，因其經常在社群媒體上分享豪華生活與收藏，知名度不小。他近日才傳出將退休，要把事業交給兒女，引發不少話題。

行政院長卓榮泰（中）22日出席台灣警察專科學校慶祝80週年校慶大會，揮手向全場師生致意。（記者廖振輝攝）

