    首頁 > 社會

    驚悚5秒直擊！台中中央市場鷹架「整排倒塌」 如巨浪吞噬汽機車

    2025/10/22 16:07 記者許國楨／台中報導
    整片鷹架倒塌瞬間。（民眾提供）

    整片鷹架倒塌瞬間。（民眾提供）

    台中市北區今（22）日下午驚傳駭人意外！中央市場工地整排鷹架遭強風吹垮，瞬間如巨浪般整片壓落馬路，砸中多輛汽機車，畫面怵目驚心，由於正值午後車潮，路口號誌才剛轉為綠燈，多輛汽機車起步不到幾秒鷹架轟然倒下，騎士與車輛幾乎無處可逃，目擊民眾驚呼：「像打雷一樣的聲音，整棟樓都在震！」

    這起工安事故發生在下午1時56分許，地點位於北區五權路、篤行路口「中央市場改建工程」，原本用來防護的鷹架，因強風瞬間掀起，整排結構失衡倒塌，壓到6輛汽機車。監視器畫面顯示，事故發生前交通順暢，未料短短不到5秒，鷹架如骨牌般傾倒，鋼條與帆布交錯墜落，揚起濃厚灰塵，現場一片混亂。

    被波及的27歲男騎士當場被倒下的鷹架掃中，重心不穩倒地，手臂與腳部擦挫傷，所幸意識清楚；另多輛汽機車遭壓毀車頭或車頂凹陷，但駕駛均幸運逃出。消防局獲報後，立即派出第七大隊及中港分隊共4個單位、消防車6輛與救護車2輛，動員16人前往救援，封鎖現場道路並協助脫困與清理，初步研判強陣風導致鷹架結構失穩釀禍。

    倒塌鷹架壓到汽車。（民眾提供）

    倒塌鷹架壓到汽車。（民眾提供）

    倒塌鷹架占據道路。（民眾提供）

    倒塌鷹架占據道路。（民眾提供）

