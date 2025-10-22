新北男挽回不成持刀猛刺前女友 開庭辯「只是嚇她」求輕判

新北市蕭姓男子（右）今年7月因和女友分手想挽回，談判破裂持刀傷人，今天台中地院開庭辯稱持刀只是嚇她，沒有刺向脖子，請求從輕量刑。（記者陳建志翻攝）

新北市蕭姓男子今年7月不滿林姓前女友分手後另結新歡，當晚約林女見面談判，卻事先購買水果刀，見面想挽回遭林女拒絕後抓狂，強壓脖子拿水果刀猛刺，造成林女脖子、雙手鮮血直流，所幸送醫後撿回一命，蕭男被捕後依殺人未遂起訴，台中地院今天召開準備程序庭，蕭男坦有持刀傷人，但沒有刺向脖子，辯稱只是要嚇她，因已經道歉，也和林女達成和解，盼法官從輕量刑。

檢警調查，蕭姓男子（23歲）和林女（17歲）今年6月分手，蕭男想挽回，並不滿林女另結新歡，7月15日中午先到台中北區一家五金行買了1把水果刀，當晚10點相約在北區天祥街碰面，林女的吳姓新男友則在一旁等候。

蕭男和林女談判時，再度希望能挽回這段感情，但被林女拒絕，蕭男抓狂強壓林女脖子，並拿出預藏的水果刀朝脖子猛刺，林女嚇壞出手抵抗，兩手也都被刀子割傷，掙扎後跑向一旁向吳姓男友求救，蕭男行兇後則是立刻騎車逃逸。

林女經緊急送醫後，發現頸部、右側中指、左側無名指都有開放性傷口，所幸撿回一命，警方獲報全力偵辦，案發後10小時就在新北市蕭男住處將他逮捕，依殺人未遂罪嫌向法院聲押獲准，並依殺人未遂起訴。

台中地院今天召開準備程序庭，蕭男對於持刀傷人坦承不諱，但強調沒有殺人故意，強調因當時林女說，如果她幾分鐘沒有回去，後面有一群人會過來，自己覺得她是在恐嚇，因此才拿刀出來，但辯稱只是要嚇她，並沒有刺向她的脖子。

蕭男的辯護人表示，蕭男已跟林女道歉，雙方也已達成和解，盼法官從輕量刑，並希望能傳林女出庭作證；蒞庭檢察官也要求勘驗當天的監視器影像。

