核二廠浮屍案 毒品黑吃黑引發殺機 主嫌遭重判

新北市萬里核二廠出海口浮屍案，主嫌王嘉榮不滿鍾姓死者私吞他的毒品，注射3針劑量足以致死的海洛因，再教唆鄒姓等3名小弟棄屍，被法院判處無期徒刑、褫奪公權終身。（記者林嘉東翻攝）

男子王嘉榮被控不滿鍾姓男子「黑吃黑」私吞毒品，夥同鄒姓等3名小弟押鍾上車後，注射3針劑量足以致死的海洛因，再以黑色塑膠袋套住鍾男的頭、腳，載至台電核二廠棄屍。基隆地院審理後，依王犯殺人罪、遺棄屍體等罪，分別判處無期徒刑、褫奪公權終身與1年2月徒刑；另鄒姓等3名共犯則另案審理中。

新北市萬里區台電核二廠出海蓄水池去年4月間發現1具浮屍，頭、腳被套著黑色塑膠袋。金山警分局偵查隊獲報查出，死者是住在新北市新莊的鍾姓男子，經報請檢察官劉星汝會同法醫解剖發現，鍾男體內含有足以致命的過量海洛因，全案朝他殺方向偵辦。

請繼續往下閱讀...

經檢警7個多月鍥而不捨追緝，查出男子王嘉榮因不滿鍾男私吞他的毒品，指使鄒姓、郭姓、王姓小弟等3人到鍾男新莊友人的住處押人，王男在車上對鍾注射3針劑量足以致死的海洛因，再找王姓小弟等2人開另1輛車，以黑色塑膠袋套住鍾男頭、腳，載至核二廠棄屍。基隆地檢署3月間將王男等4人依殺人、遺棄屍體等罪嫌起訴；王男則因涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，落網後被羈押至今。

法院審理時，王男否認對鍾男注射海洛因毒命，辯稱當時他只是想要教訓鍾男，且鍾男被鄒等人載至桃園山區到他離開前，鍾都還活著。不過，法官依鄒、王與郭等人證稱，王男對鍾注射海洛因的時間與劑量，與法醫提出鍾男遭注射海洛因時間、劑量的毒物報告，與王姓小弟證詞吻合，認定王對鍾注射3針劑量足以致死的海洛因，依殺人罪、遺棄屍體等罪，分別判處無期徒刑、褫奪公權終身與1年2月徒刑。

至於，協助遺棄鍾男遺體的鄒姓、王姓、郭姓等3名共犯，法院另案審理中；其中，鄒男今年7月間被發現陳屍在嘉義某護理之家廁所，警方發現他左手臂留有針頭，疑注射過量毒品致死。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

