為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    核二廠浮屍案 毒品黑吃黑引發殺機 主嫌遭重判

    2025/10/22 15:59 記者林嘉東／基隆報導
    新北市萬里核二廠出海口浮屍案，主嫌王嘉榮不滿鍾姓死者私吞他的毒品，注射3針劑量足以致死的海洛因，再教唆鄒姓等3名小弟棄屍，被法院判處無期徒刑、褫奪公權終身。（記者林嘉東翻攝）

    新北市萬里核二廠出海口浮屍案，主嫌王嘉榮不滿鍾姓死者私吞他的毒品，注射3針劑量足以致死的海洛因，再教唆鄒姓等3名小弟棄屍，被法院判處無期徒刑、褫奪公權終身。（記者林嘉東翻攝）

    男子王嘉榮被控不滿鍾姓男子「黑吃黑」私吞毒品，夥同鄒姓等3名小弟押鍾上車後，注射3針劑量足以致死的海洛因，再以黑色塑膠袋套住鍾男的頭、腳，載至台電核二廠棄屍。基隆地院審理後，依王犯殺人罪、遺棄屍體等罪，分別判處無期徒刑、褫奪公權終身與1年2月徒刑；另鄒姓等3名共犯則另案審理中。

    新北市萬里區台電核二廠出海蓄水池去年4月間發現1具浮屍，頭、腳被套著黑色塑膠袋。金山警分局偵查隊獲報查出，死者是住在新北市新莊的鍾姓男子，經報請檢察官劉星汝會同法醫解剖發現，鍾男體內含有足以致命的過量海洛因，全案朝他殺方向偵辦。

    經檢警7個多月鍥而不捨追緝，查出男子王嘉榮因不滿鍾男私吞他的毒品，指使鄒姓、郭姓、王姓小弟等3人到鍾男新莊友人的住處押人，王男在車上對鍾注射3針劑量足以致死的海洛因，再找王姓小弟等2人開另1輛車，以黑色塑膠袋套住鍾男頭、腳，載至核二廠棄屍。基隆地檢署3月間將王男等4人依殺人、遺棄屍體等罪嫌起訴；王男則因涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，落網後被羈押至今。

    法院審理時，王男否認對鍾男注射海洛因毒命，辯稱當時他只是想要教訓鍾男，且鍾男被鄒等人載至桃園山區到他離開前，鍾都還活著。不過，法官依鄒、王與郭等人證稱，王男對鍾注射海洛因的時間與劑量，與法醫提出鍾男遭注射海洛因時間、劑量的毒物報告，與王姓小弟證詞吻合，認定王對鍾注射3針劑量足以致死的海洛因，依殺人罪、遺棄屍體等罪，分別判處無期徒刑、褫奪公權終身與1年2月徒刑。

    至於，協助遺棄鍾男遺體的鄒姓、王姓、郭姓等3名共犯，法院另案審理中；其中，鄒男今年7月間被發現陳屍在嘉義某護理之家廁所，警方發現他左手臂留有針頭，疑注射過量毒品致死。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播