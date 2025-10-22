新莊箱屍案老翁自然死亡 子涉遺棄屍體新北檢起訴

引起社會關注的新莊箱屍案，經檢方調查後認定陳翁是自然死亡，陳翁之子以行李箱棄屍，被依遺棄屍體罪嫌起訴。（資料照）

今年7月，民眾在新北市新莊區發現一個紅色行李箱，裡面竟裝有屍體，經檢警追查，死者是70歲陳姓老翁，期間一度懷疑29歲陳翁之子涉弒父及遺棄屍體，聲押禁見獲准。但解剖報告出爐後，檢察官認死者疑因心血管疾病自然死亡，9月向法院聲請具保停押，法官裁定陳嫌限制住居，雖陳翁是自然死亡，但陳嫌以箱子遺棄老父屍體仍觸法，新北地檢署依遺棄屍體罪起訴陳嫌。

今年7月28日深夜，有民眾在新北市新莊新泰路381巷底，發現一只紅色行李箱且發出惡臭，警方獲報趕抵打開赫見有具無名男屍，身體、頭部因泡水腫脹腐爛。警方為此查訪上百名居民，並出動10名員警過濾監視器，回溯長達22天畫面，掌握7月6日深夜11時許，陳嫌拖著行李箱外出棄屍，因此於7月31日深夜收網逮人。

不過，因陳嫌並不配合，加上遺體嚴重腐壞，唯一有助追查的是一枚殘留部分、模糊的指紋，檢警最後找出陳翁當年因殘疾被兵役驗退，但留有指紋卡，依此確認無名屍為陳嫌失聯3週以上的父親，並懷疑陳男涉弒父及遺棄屍體。

檢方接手後，於8月1日依殺害直系血親尊親屬、遺棄屍體等罪嫌聲押禁見陳嫌獲准，但法醫解剖暨鑑定報告書出爐，死者應該是自然死亡，檢方因此向法院聲請具保停押，因陳嫌財力不足，法院於9月10日裁定陳嫌限制住居。

檢方查出，陳翁疑因心血管疾病自然死亡，陳嫌見狀竟涉嫌將老父屍體以黑色塑膠袋包裹，裝入紅色行李箱內，並於7月6日晚間22時57分，拉著行李箱外出棄屍，直到28日才被民眾發現，因此依遺棄屍體罪嫌起訴。

至於陳嫌被控弒父部分，由於解剖報告指，死者遺體外觀及臟器呈腐敗樣、身體無其他足以致命外傷、主動脈嚴重粥狀動脈硬化、顏面部及頸部無明顯皮下出血或肌肉出血，送驗死者膽汁及胃內容物僅檢出醫療性心臟用藥，研判死者死亡與心血管疾病相關性較高，可初步歸類為自然死。

此外，檢方除將陳嫌手機送鑑並勘查棄屍現場等處，均未能發現如死者血液痕跡或凶器、毒藥物或可疑對話紀錄等證據；另外就死者與陳嫌的就醫紀錄、財產狀況等社會關係網詳加調查，亦無可疑跡證足供追查；至於陳翁妻子本身也是智能障礙人士，經檢察官探視，亦不具備陳述所見所聞作證能力。因此認陳嫌雖有棄置死者屍體犯行，但依目前事證，無證據證明陳翁死亡是其子所造成。

