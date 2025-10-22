為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    欠款54萬「中百萬樂透」！ 新北女火速還債保飯碗

    2025/10/22 16:12 記者劉詠韻／台北報導
    張女至士林分署繳清所有欠款，並笑稱「多虧中樂透，終於能安心上班，不再擔心飯碗受影響了。」（記者劉詠韻翻攝）

    新北市汐止區一名張姓義務人，積欠使用牌照稅、停車管理費、交通違規罰鍰等共643件，計約30萬餘元；另欠健保費95件，總金額多達54萬餘元。案件自今年1月起陸續移送法務部行政執行署士林分署，但張女多次接獲繳款通知，遲遲仍未清繳。

    士林分署貫徹行政院「五打七安」政策，持續辦理交通違規及其他欠款案件，因張女遲遲未履行繳款義務，因此依法對其任職公司核發扣薪命令，張女擔心薪資遭扣影響工作。

    幸運的是，張女近日中得百萬元樂透獎金。隨後，她前往士林分署繳清所有欠款，並笑稱「多虧中樂透，終於能安心上班，不再擔心飯碗受影響了。」張女的即時清償行為，也讓案件圓滿落幕。

    士林分署提醒，將持續強力執行各類交通違規及健保欠款案件，民眾切勿心存僥倖，應誠實履行繳納義務。若案件已移送執行，應主動報告財產狀況，及早清繳或申請分期繳納，以免財產遭查封、薪資被扣、限制出境或遭管收等強制措施，保障自身權益與社會秩序。

