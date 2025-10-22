虛擬幣商大雨中約被害人交款168萬元 熱心民眾報警逮車手

鄭姓車手21日晚間與被害人相約交付168萬元，桃園警分局中路派出所員警獲報趕抵，當場將鄭姓車手制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

鄭姓車手昨（21）日晚間與被害人相約交付168萬元，桃園警分局中路派出所警員鐘嘉呈及劉竹原接獲熱心民眾報案，趕抵時發現鄭男與被害人正在交易，隨即將鄭男控制，鄭男供稱，只是聽從公司指示，前來與被害人交易虛擬貨幣並收取款項，其餘都不清楚，警方訊後依詐欺罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。

鄭男在詐騙集團擔任車手，他與被害人相約桃園區益壽七街某公寓騎樓交易，有熱心民眾向警方通報，疑似有車手正在騙取被害人財物，員警立即冒雨趕抵現場，發現鄭男與被害人正低聲交談準備交付168萬元，員警立即將鄭男控制，經查詢雙方釐清狀況，鄭男供稱，是聽從公司指示前來與被害人交易虛擬貨幣並收取款項，對於相關規定完全不知道，只是依照公司指示做事。

不過，警方清查他所指稱的公司完全查無資料，且未辦理洗錢防制聲明，已觸犯洗錢防制法，被害人得知遇到詐團大吃一驚，表示透過網路與該公司聯繫時，以為對方一切合法才放心交易，對於熱心民眾及員警的即時協助再三感謝，全案依法移請偵辦。

桃園警分局表示，分局今年迄今已查獲詐欺面交車手50人，成功攔阻被害人款項5000多萬元，呼籲民眾投資應循正當管道，切勿相信未經查證的不實訊息，以免陷入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

