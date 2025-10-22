為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    虛擬幣商大雨中約被害人交款168萬元 熱心民眾報警逮車手

    2025/10/22 15:27 記者鄭淑婷／桃園報導
    鄭姓車手21日晚間與被害人相約交付168萬元，桃園警分局中路派出所員警獲報趕抵，當場將鄭姓車手制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

    鄭姓車手21日晚間與被害人相約交付168萬元，桃園警分局中路派出所員警獲報趕抵，當場將鄭姓車手制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

    鄭姓車手昨（21）日晚間與被害人相約交付168萬元，桃園警分局中路派出所警員鐘嘉呈及劉竹原接獲熱心民眾報案，趕抵時發現鄭男與被害人正在交易，隨即將鄭男控制，鄭男供稱，只是聽從公司指示，前來與被害人交易虛擬貨幣並收取款項，其餘都不清楚，警方訊後依詐欺罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。

    鄭男在詐騙集團擔任車手，他與被害人相約桃園區益壽七街某公寓騎樓交易，有熱心民眾向警方通報，疑似有車手正在騙取被害人財物，員警立即冒雨趕抵現場，發現鄭男與被害人正低聲交談準備交付168萬元，員警立即將鄭男控制，經查詢雙方釐清狀況，鄭男供稱，是聽從公司指示前來與被害人交易虛擬貨幣並收取款項，對於相關規定完全不知道，只是依照公司指示做事。

    不過，警方清查他所指稱的公司完全查無資料，且未辦理洗錢防制聲明，已觸犯洗錢防制法，被害人得知遇到詐團大吃一驚，表示透過網路與該公司聯繫時，以為對方一切合法才放心交易，對於熱心民眾及員警的即時協助再三感謝，全案依法移請偵辦。

    桃園警分局表示，分局今年迄今已查獲詐欺面交車手50人，成功攔阻被害人款項5000多萬元，呼籲民眾投資應循正當管道，切勿相信未經查證的不實訊息，以免陷入詐騙陷阱。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播