台中強風吹倒工地「整片鷹架」 壓到6汽機車釀1傷

倒塌鷹架壓到汽車，消防人員協助駕駛脫困。（民眾提供）

台中市區今（22）日下午突傳驚險意外！北區中央市場拆除工地的整片鷹架在強風中應聲倒塌，巨大鋼架橫倒壓到剛好行經的汽機車各3輛，造成一名騎士受傷送醫，目前正由警消現場排除處理中。

事故發生在下午1時55分許，位於北區五權路182號的拆除工地因受強風吹襲，鷹架結構不敵風勢傾倒，部分鋼管散落至北向車道，造成停放路邊2輛汽車及2輛機車受損，另波及行進中1輛汽車及1輛機車，27歲男騎士因此手腳擦挫傷，意識清楚，經消防救護人員送往中國附醫治療，汽車駕駛則自行脫困，並未受傷。

請繼續往下閱讀...

警方接獲通報後立即啟動「交通快打」機制，派員到場設置交通錐、實施封路及調撥車道。由於北向車道遭鷹架阻擋，警方緊急開放南向車道單向雙行，並封閉篤行路及福龍街口，避免車流回堵，警消同步通報1999協調工務單位派員進場排除。

消防局則出動6輛消防車與2輛救護車，共16名人員到場搶救，由大隊長盧士偉指揮，現場一度堆滿鋼架與碎片，所幸經清理後無人受困。

圖中工地整片鷹架不敵強風倒塌。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法