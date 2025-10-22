停車路段沒紅、黃線照樣被罰 警方揭「妨礙交通」認定標準

車主停在未畫紅黃線的路邊仍被開罰，氣得報警喊冤。警方說明「妨礙交通」的認定標準。圖中非新聞事件車輛。（資料照，記者王捷攝）

車主把車停在未畫紅、黃線的路段仍收到罰單，氣得報警申訴，但警方說，雖沒標線，實務上不是只留空間給其他車通過，就沒有違規，若同向車輛為閃避停車，明顯會跨越路中央標線，就可依道路交通管理處罰條例第56條裁罰。

有車主指出，他把車停在住家附近一處沒有標線的路旁，車輛右側緊貼路邊，並未占用車道中央，旁邊仍留有通行空間，過去也見路邊常有車輛停放也未受罰，為什麼偏偏是他被認定違規，質疑標準不一，於是到派出所詢問，抱怨收到罰單被指涉妨礙通行。

警方說明，道交條例第56條，汽車駕駛人「顯有妨礙」他人或車輛通行處所停車者，可以處罰600元以上到1200元以下罰鍰，在實務上，警方判斷「顯有妨礙」的標準，會查看其他車要閃停車時，會不會明顯跨越路中央的標線，侵入對向車道，不是只要留空間給他人通過，就表示沒有妨礙出入。

另外，警員接到檢舉後，在現場認定通常綜合車道寬度、停放位置、交通流量、視距與進出口動線等因素判斷，若停車造成車流改變路徑、逼使他車跨越路中央標線，阻礙出入，都是明顯有妨礙交通的情況。

警方提醒，停車合法性不以是否有紅黃線為唯一判準，關鍵仍在是否造成實質通行障礙與安全風險，取締類似違規，是員警依據專業能力判斷現場狀況、標誌標線配置輔助判斷，如果不服可以依規定申訴。

