女遇假投資詐騙痛失4500多萬元 聯手警活逮車手

警方將李男逮捕，帶回偵辦。（記者邱俊福翻攝）

陳姓女電商上班族今年中陷入「假投資」詐團陷阱後，在對方投資虛擬貨幣穩賺不賠的話術下，不僅本身千萬元存款，連房子也拿去貸款，更向親友借款，共計陸續投入高達4500多萬元，上月初因無法獲利出金，始驚覺有異，向台北市警松山分局三民派出所報案，並跟警方聯手，成功誘騙出收款的李姓假投資專員，警方當場將其逮捕送辦。

警方調查，從事電商工作的陳女，今年5月間被詐團於網路社群投放的假廣告吸引，主動聯繫對方後，被引導進入其投資群組，之後於對方鼓吹下，開始投資對方宣稱穩賺不賠的虛擬貨幣，陸續將千萬元存款，依指示透過面交與匯款方式，交付給詐團。

請繼續往下閱讀...

當存款耗盡時，陳女不僅向老公、親友借款，還將名下房產借貸數百萬元，繼續加碼投資；誤以為獲利的陳女，上月初欲將獲利領出，對方卻一再找藉口，拒絕出金，陳女才發現可能是騙局，馬上向警方報案。

警方獲報隨即成立專案小組，並與陳女一同合作，由陳女假裝欲再投資100萬元，並跟對方相約台北市民生東路住家門口交付現金，警方經埋伏守候，當場將出面收款的李姓男子逮捕，查扣不法贓款100萬元、犯嫌隨身現金2萬多元、犯案用手機、識別工作證、收據、買賣合約等贓證物。

警詢中，駕車北上收款的李男，表達自己是在網路看到兼職廣告後，經主動聯繫，對方稱工作是為客戶節稅逃漏稅，所以依指示向客戶收取現金，不知是詐團，而傭金是月結，還沒拿到錢，就被逮捕；警詢後依詐欺罪嫌將李男移送檢方偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣不法贓款、犯案用手機、識別工作證、收據、買賣合約等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法