8旬老婦吞保健錠卡喉 小黃急求救警開道衝急診

小黃運將焦急的向警方求救。（警方提供）

台中市北區年近8旬蔡姓老婦，20日在家中因吞服保健錠卡喉，緊急叫小黃送醫，途中運將見她呼吸困難又陷在車陣，情急下趕緊向路邊執勤員警求救，警方聞聲立刻行動，警笛長鳴、火速開道，在中午車潮中搶出一條救命通道，成功在「黃金5分鐘」內趕抵醫院急診，化險為夷。

這起事件發生在20日中午12時許，台中市第二分局立人派出所員警謝嘉原、楊宗叡，當時正在中清路與武昌路口執行交通勤務，突然見一名計程車司機慌張下車奔向他們，焦急喊著：「救命！車上乘客快喘不過氣了！」員警上前查看，發現車內78歲蔡姓老婦面色慘白、喉嚨發不出聲，明顯陷入呼吸困難。

請繼續往下閱讀...

情況刻不容緩，謝、楊兩員立刻騎上警用機車，開啟警示燈與警笛，一前一後護送計程車飛馳往中國醫藥學院附設醫院，途中，員警邊鳴笛邊揮手示意車輛讓道，沿途車流紛紛閃避，短短5分鐘內，警車與計程車衝進急診室門口，醫療團隊隨即接手急救，成功取出卡在喉嚨的保健錠，老婦逐漸恢復呼吸，最終脫離危險。

事後，蔡姓老婦與司機頻頻向員警致謝，激動表示：「真的是及時雨，多虧你們，不然後果不堪設想！」警方也提醒，異物哽塞常見於進食過快或吞服藥錠不慎時，若未即時處理，可能造成窒息等嚴重後果，民眾若遇類似情況，可施行「哈姆立克急救法（Heimlich maneuver）」協助排出異物，並盡速撥打119或尋求協助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法