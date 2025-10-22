「活摘」器官爭議遭衛福部稱「不懂法規」 宜蘭地檢重話回應

「活摘」器官爭議遭衛福部稱「不了解法規」， 宜蘭地檢重話回應「依法評估」。（記者王峻祺攝）

宜蘭某醫院今年6月執行器官捐贈手術，因病患當時仍接著葉克膜、尚有心跳，卻報請檢察官相驗，引發外界質疑是否違反死亡判定流程「活摘器官！」衛福部有官員近日受訪，稱是檢察官「不了解法規」，有檢察官認為這說法「太侮辱人。」宜蘭地檢署也重話回應「一切依法審慎評估。」

針對全案爭議，器捐中心曾發布新聞稿說明，也指出本案在醫療、倫理與法律三面向，皆符合法規與專業原則，檢察官與法醫全程依法協助，是我國「心臟停止死亡後器官捐贈」DCD器官捐贈制度的典範案例。

針對衛福部於2017年12月26日公布的「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」，器捐中心近日已與法務部達成共識，計畫於現階段不執行「非病死」器捐，並將行文至衛福部。

不過，有衛福部官員接受媒體訪問時，卻稱全案爭議起因於檢察官對於衛福部器官捐贈的相關法規並不了解。

對此，有檢察官私下認為「官員這話太羞辱人！」檢察官就是因為懂器捐法規才提出質疑，協助器捐相驗是在「提頭幫忙」，為讓家屬助親友遺愛人間，並延續3位民眾的生命，如今連器捐中心都計畫不執行「非病死」器捐，官員卻還如此回應媒體，叫檢方情何以堪！

宜蘭地檢署也發聲明澄清，檢察官獲報時，即依據《心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引》規定，認定「非病死」案件，不符合執行心臟停止後器官捐贈之要件。檢察官乃依法審慎評估，並與醫院持續溝通協調相關事宜，絕非對於衛生福利部有關器官捐贈法規不了解所致。

自撞橋墩昏迷的21歲器捐男子，在撤除葉克膜等維生設備，約23分鐘後心跳停止，醫師觀察5分鐘後無恢復跳動，才正式宣告死亡。法醫在檢察官指導下，確認死亡並開立屍體相驗書，醫療團隊才依法進行器官摘除。

