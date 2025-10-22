竹市又傳私幼老師施暴 數名孩童遭閃耳光、捏大腿、轉耳朵

新竹市再傳私立幼兒園老師對幼童施暴， 數名幼童遭閃耳光捏大腿轉耳朵，身體也出現多處淤青。（讀者提供）

新竹市有家長投訴指出，香山區1家私立幼兒園幼教老師對孩子閃耳光、捏大腿及轉耳朵，種種施暴行為相當誇張，只因孩子吃飯吃太慢就被毆打，孩子回家後不僅身體多處淤傷，還害怕上學，且已有數名幼童遭幼教老師施暴，且施暴老師不止1人，家長痛批這樣的幼兒園根本是暴力園，要求市府教育處介入調查及懲處。

市府教育處表示，今日接獲通報後，就派員前往了解，並責令園方3日內，提報事件發生前後7日內的詳細說明及監視器影像等相關資料。同時依教保服務人員違法事件調查處理辦法啟動調查，後續會召開審查會議，若決議受理，將自教育部調查小組人才庫中遴選專業委員進行深入調查。

投訴家長提到，孩子升上小班後，多次提及「老師會打人」，起初以為是童言童語，未多加懷疑。然而孩子身上陸續出現莫名的傷口與瘀痕，老師卻未主動說明原因。後來是有其他家長也提到孩子在幼兒園被老師「打巴掌」，才發現幼兒園老師的行徑很誇張，包括會用力甩巴掌，還會把孩子帶到沒有人的班級施暴，且老師不斷甩耳光時還說「請遵守班上規則不要搗亂秩序影響同學」，讓孩子自認為是「自己的錯」，還對孩子洗腦說「老師剛剛不是在打人」。

經孩子口述才知，幼教老師會對幼童捏手臂內側及腰部和大腿，還會對孩子轉耳朵及大力晃動孩子，甚至抓孩子的衣領等，讓孩子非常害怕。孩子更提到老師會拿尺、木頭的東西打額頭、屁股，甚至在打時還要孩子穿上尿布，因為這樣比較不會痛。孩子近期還會做惡夢，更哭著不要上學，痛批這是幼兒園系統性及持續性的體罰。

經向園方反映後，園方只說老師出國，要求看監視器也只有公共區域，還稱是因對老師信任未在室內裝監視器，都讓家長無法接受，因此要求教育處派員介入調查該園師資行為與園方管理責任，並啟動調查及嚴懲相關人員。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

