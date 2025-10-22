為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    頭份市立游泳館改建中 鍋爐油槽突冒大火黑煙

    2025/10/22 14:26 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣頭份市立游泳館正進行轉型為複合式全民運動館改建工程，不料，今天上午10點許，游泳館的鍋爐油槽起火，冒出熊熊大火與黑煙。（圖由民眾提供）

    苗栗縣頭份市立游泳館正進行轉型為複合式全民運動館改建工程，不料，今天上午10點許，游泳館的鍋爐油槽起火，冒出熊熊大火與黑煙。（圖由民眾提供）

    苗栗縣頭份市立游泳館正進行轉型為複合式全民運動館改建工程，不料，今天上午10點許，游泳館的鍋爐油槽起火，冒出熊熊大火與黑煙，消防人員獲報到場利用泡沫撲滅火勢，無人員受傷，起火原因有待進一步調查釐清。

    苗栗縣政府消防局於今天上午10點8分獲報，指頭份市立游泳館鍋爐油槽起火，派遣頭份、竹南、第三大隊消防車9輛，消防18人前往灌救，到場發現為游泳館的鍋爐油槽起火燃燒，出1水線防護及1線泡沫，迅速將火勢撲滅。

    因頭份市游泳館正進行轉型為複合式全民運動館改建工程，鍋爐已無運作，起火原因是否為施工引發，有待消防人員進一步調查釐清。

    頭份市立游泳池近年受疫情衝擊閒置，縣府與市公所斥資8900萬元活化，將整建轉型為複合式全民運動館，規劃羽排球複合式球場（7座羽球場、2座排球場）、多功能活動區（舞蹈、瑜珈、TRX等多元化課程），及彈性運動使用空間，今年6月20日開工，預計明年3月完工，結合周邊忠孝公園打造完善的運動場域。

    消防人員到場滅火。（圖由消防提供）

    消防人員到場滅火。（圖由消防提供）

    火勢撲滅，無人員傷亡。（圖由消防提供）

    火勢撲滅，無人員傷亡。（圖由消防提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播