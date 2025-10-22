頭份市立游泳館改建中 鍋爐油槽突冒大火黑煙

苗栗縣頭份市立游泳館正進行轉型為複合式全民運動館改建工程，不料，今天上午10點許，游泳館的鍋爐油槽起火，冒出熊熊大火與黑煙。（圖由民眾提供）

苗栗縣頭份市立游泳館正進行轉型為複合式全民運動館改建工程，不料，今天上午10點許，游泳館的鍋爐油槽起火，冒出熊熊大火與黑煙，消防人員獲報到場利用泡沫撲滅火勢，無人員受傷，起火原因有待進一步調查釐清。

苗栗縣政府消防局於今天上午10點8分獲報，指頭份市立游泳館鍋爐油槽起火，派遣頭份、竹南、第三大隊消防車9輛，消防18人前往灌救，到場發現為游泳館的鍋爐油槽起火燃燒，出1水線防護及1線泡沫，迅速將火勢撲滅。

因頭份市游泳館正進行轉型為複合式全民運動館改建工程，鍋爐已無運作，起火原因是否為施工引發，有待消防人員進一步調查釐清。

頭份市立游泳池近年受疫情衝擊閒置，縣府與市公所斥資8900萬元活化，將整建轉型為複合式全民運動館，規劃羽排球複合式球場（7座羽球場、2座排球場）、多功能活動區（舞蹈、瑜珈、TRX等多元化課程），及彈性運動使用空間，今年6月20日開工，預計明年3月完工，結合周邊忠孝公園打造完善的運動場域。

消防人員到場滅火。（圖由消防提供）

火勢撲滅，無人員傷亡。（圖由消防提供）

