    首頁 > 社會

    娃娃機台掩護 東海大學商圈藏9家麻將撲克館

    2025/10/22 14:28 記者黃旭磊／台中報導
    東海商圈麻將館門口擺娃娃機台，台中市公安聯合稽查小組執行斷水斷電。（圖由讀者提供）

    東海商圈麻將館門口擺娃娃機台，台中市公安聯合稽查小組執行斷水斷電。（圖由讀者提供）

    東海大學商圈住宅區內竟隱藏9家（6家麻將館及3家德州撲克館），棋牌會館門口擺放娃娃機台掩護，轄區烏日警方與台中市府公安聯合稽查小組，趕往執行斷水斷電，店家無人管理，多次違法「建築法」開罰，經複查仍持續營業。

    烏日警分局今天表示，龍井區棋牌會館隱身東海校區旁住宅，門口擺放娃娃機台掩護，警方臨檢查察發現違反建築法，運用「第三方警政」策略查報，並配合台中市都發、經發、消防、衛生、環保局及台水、台電等單位，17日趕往執行斷水斷電，店家無人管理，多次遭罰仍繼續營業，警方展現掃除不法決心。

    專案人員稱，業者假借棋牌社或自助桌遊店名義，以「休閒活動場館業」申請營業項目登記，卻提供麻將桌供民眾把玩營利，以合法掩護非法規避查緝，甚至經營職業賭場，也會吸引大學生沈迷賭海，不過，「 查獲時並未發現學生進出消費。」

    警方查出，店家深夜常有複雜人士出沒，娃娃機台後方空間改造為密室，內有1道隱密暗門，小房間提供賭桌及賭具供聚賭，深夜擾民讓社區不堪其擾。

    烏日警分局長劉雲鵬說，業者以「休閒活動場館業」申請營業項目登記，實際提供麻將桌供民眾把玩營利，違反「區域計畫法」第15條，由地政局裁罰新臺幣6萬元，另也違反「建築法」第73條規定，擅自變更集合住宅用途，由都市發展局裁罰新臺幣6萬元。

    娃娃機台後方空間改造為密室，提供賭桌及賭具供聚。（圖由讀者提供）

    娃娃機台後方空間改造為密室，提供賭桌及賭具供聚。（圖由讀者提供）

    圖
    圖
