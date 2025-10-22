女廚師被騙近400萬 現身說法提醒假NCC委員詐騙手法

被騙婦人現身說法，她5個月前接獲自稱「國家通訊傳播委員會（NCC）」人員聯合假警察詐騙走，台幣396萬元積蓄，希望市民不要輕易受騙。（記者林嘉東攝）

基隆市警察局今（22日）召開「165打詐儀錶板」記者會。被騙的女廚師現身說法指出，假「國家通訊傳播委員會（NCC）」人員，與假警察聯手詐騙走她台幣396萬元積蓄，希望市民不要輕易受騙。

待業中的女廚師說，她5個月前接獲1名自稱「國家通訊傳播委員會（NCC）」人員來電，謊稱她的門號遭冒用，接著轉接給另名自稱警察的男子又稱，她涉及詐欺案件需配合調查，要求與她加LINE後說要監管她的財產；她信以為真，陸續面交給對方台幣396萬元積蓄，直到對方稱「案件結束」後，再也連絡不上，才知受騙上當。警方因此呼籲，凡是自稱「檢警」要求監管財產、交付現金或金融卡，都是詐騙，民眾切勿輕信。

基隆市警察局今天上午11時舉辦「打詐儀錶板」記者會。局長林信雄表示，基隆市9月詐欺案件數雖較8月減少16%，但財損金額增加18%。9月以「網路購物詐騙」案件，占22.4%居首，居次為「假交友投資詐騙」，占12.6%；財損部分，8月以假交友投資詐騙居首位，占整體詐騙案件約36%財損，民眾須多加注意，避免上當。

林信雄表示，今年6月起推動「阻詐金鐘罩－高關懷保護對象名單制」，透過警方提供高關懷保護對象名單給各金融機構，讓第一線行員提高警覺性，實施以來，已成功攔阻2位民眾匯款，保住46萬元積蓄。

此外，即將上路的「普發現金一萬元」政策也成為詐騙熱門題材。詐團常偽冒政府機關名義發送簡訊或郵件，並以「領取補助」為由，要求民眾輸入個人資料、信用卡號碼或一次性驗證碼（OTP），一旦提供帳號、密碼或驗證碼，個資與財產便可能遭盜用。林信雄呼籲，政府不會透過簡訊或郵件要求匯款、輸入驗證碼或提供網銀帳密；民眾如接獲可疑訊息，請撥打165反詐騙專線諮詢，或就近前往派出所報案查證，以免受騙。

基隆市警察局長林信雄表示，今年6月起推動「阻詐金鐘罩」，成功保住2位民眾46萬元積蓄。（記者林嘉東攝）

