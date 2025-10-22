為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    又是「切西瓜」釀禍！台中神A路口對決凌志 騰空險側翻、撞破圍籬畫面曝

    2025/10/22 14:11 記者許國楨／台中報導
    兩輛轎車在路口碰撞瞬間。（民眾提供）

    台中市北屯區21日深夜傳出驚險車禍，一輛網稱「神A」的豐田Altis，行經路口疑搶快切西瓜式左轉，與對向直行凌志轎車發生碰撞，猛烈撞擊讓Altis瞬間騰空、車身劇烈傾斜，險些翻覆，最終車尾直接撞進路口重劃區的鐵皮圍籬，現場鐵皮扭曲，場面怵目驚心。

    這起事故發生在昨天深夜23時57分，地點在北屯區軍功路與太順路口，26歲鄭姓男子當時駕駛白色Altis沿軍功路南向行駛，行經太順路口時疑提前切入，未達路口中心即左轉，與對向直行，由23歲黃姓男子駕駛的凌志轎車發生碰撞，因衝擊力道猛烈加上撞擊角度，導致豐田騰空險側翻，車尾又撞破圍籬，凌志車頭同樣凹陷變形。

    警方獲報趕抵時，鄭男雖意識清楚，但全身多處擦挫傷，立即由救護車送往醫院救治，黃男則腿部擦傷，自行前往醫院治療，經警方酒測，兩名駕駛均無酒駕情事，詳細肇事原因仍待鑑定單位分析釐清。

    警方呼籲，駕駛人行經路口左轉時應達路口中心處再行轉彎，違反者將依《道路交通管理處罰條例》規定，處駕駛人600元以上、1800元以下罰鍰。

    白色豐田轎車險側翻。（民眾提供）

    白車最後「倒栽蔥」撞破圍籬。（民眾提供）

    熱門推播