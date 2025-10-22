為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    欠酒測、違規罰款19萬未繳 男子存款被扣

    2025/10/22 13:17 記者王俊忠／台南報導
    38歲黃姓男子欠拒酒測、交通違規罰款共19萬多元拒繳，行政執行署台南分署查出他有銀行存款，查扣後繳清所有罰款，不容他賴帳。（行政執行署台南分署提供）

    38歲黃姓男子欠拒酒測、交通違規罰款共19萬多元拒繳，行政執行署台南分署查出他有銀行存款，查扣後繳清所有罰款，不容他賴帳。（行政執行署台南分署提供）

    38歲的黃姓男子於2023年9月間騎機車行經台南市佳里區佳西路，被市警局佳里分局員警攔查，他拒絕接受酒精濃度測試，被市府交通局裁處18萬元罰款；他又欠繳交通罰單14筆、金額1萬1700元，總罰款19萬1700元。因逾期未繳納，行政執行署台南分署受理後查出他有銀行存款，扣押存款後繳清這些罰款，不容黃男賴帳。

    黃男因逾期未繳納總罰款19萬1700元，經台南市府交通局移送行政執行署台南分署強制執行。

    台南分署表示，執行人員於2025年5月間收案後發現黃男有銀行存款可供執行，即核發執行命令扣押黃男的存款，經銀行回覆全數扣押後，核發執行命令將扣得的存款解繳台南市府交通局，清償全部欠款。

    台南分署呼籲，為配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關的罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安以及資安，守護安定公義的社會，請民眾勿心存僥倖、挑戰公權力。並提醒民眾若有經濟困難、無法1次清償欠稅款時，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如是故意拒不繳納，台南分署將會強力執行。

