    社會

    申請體位複檢後「閃兵」 役男判刑3月

    2025/10/22 13:08 記者劉詠韻／台北報導
    劉姓役男申請體位複檢後未按期報到陸軍營區，法院判刑3個月，可易科罰金。示意圖。（資料照）

    劉姓男子收到陸軍常備兵役徵集令後，先申請體位複檢延後召集，但無正當理由逾期未入營，違反徵集令規定。士林地方法院審理後，依妨害兵役治罪判處有期徒刑3個月，可易科罰金，全案可再上訴。律師包盛顥指出，即便申請複檢，也不能成為逃避服役的理由，逾期未報到仍可能觸法。

    判決指出，25歲劉男為新北市石門區列管的役齡男子，依新北市政府112年及113年核發的兩次陸軍常備兵役徵集令，應於規定日期前往宜蘭金六結營區報到服役。不過，劉男先提出體位複檢申請並延後召集，後續卻未於期限內入營，期間經由里幹事、祖母及伯母多次送達徵集令，並發送簡訊通知，仍未履行報到義務，案經檢察官劉昱吟提起公訴。

    庭審中，劉男坦承犯行，法院因此採簡易判決程序審理。法官認為劉男明知為役齡男子，仍逾期未報到，已對國家徵兵順暢及兵役管理造成影響，衡量其犯後態度、犯罪動機、生活狀況及家庭背景，依妨害兵役治罪條例，量處3個月徒刑，可上訴。

    律師包盛顥提醒，役男即使申請體位複檢，也不能因此自動延後入營。如果超過徵集令規定期限仍未報到，就可能觸犯妨害徵集罪。他舉出，逃兵罪的成立要件包括，一是行為人主觀上有「逃避服兵役」的意圖，二是客觀上真的有逃避行為，反觀本案中，劉男雖申請複檢，但仍逾期未入營，法院因此認定他有逃避行為。

    包盛顥表示，若役男使用偽造證明或其他手段規避兵役，則會面臨更重刑罰，但單純申請複檢後未報到，通常會依照行為人的態度、動機以及是否悔改來酌量刑度。

