彰化詐騙案關鍵影片出BUG 嫌疑人逆轉無罪

被害人指取卡的車手身材精瘦，但曾男身材壯碩，身形體態不符，被法官判無罪。（資料照）

彰化縣廖男誤入詐騙集團陷阱，將個人提款卡交給一名車手，警方透過路口監視器逮到曾男，曾男雖否認犯案，仍被檢方起訴。該案經彰化地院審理，出現大逆轉，原因是廖男僅憑對方是「單眼皮、五分頭、穿白布鞋」特徵辨識，加上本案錄到取卡男子身材「精瘦」，但另一監視畫面曾男卻是「身材壯碩」，法官據此認定，取卡男子並非曾男，判決無罪。

這起詐騙案發生在2023年11月間，被害方廖男接到詐團電話，對方冒充台北市戶政事務所人員、林姓警員及黃姓檢察官，謊稱其個資外洩涉及販毒案件，要求交付銀行帳戶提款卡及密碼配合調查。

廖男信以為真，與對方約在員林市某路口，將2張提款卡交給一名戴口罩的男子，並透過電話告知密碼。事後廖男驚覺帳戶被領走20萬元，覺得事有蹊蹺才報案，檢警根據相關線索，認定曾男涉嫌擔任取卡車手，對曾提起公訴。

曾男矢口否認涉案，僅稱案發當天確曾從新竹來彰化找朋友「強哥」，雙方互留聯絡方式。案發當天，「強哥」指示前往某超商等候，後來在超商遇到另一男子，兩人一起乘車到彰化高鐵站，他強調，從未與被害人接觸。

法官審理時，廖男雖指認曾男就是取卡男子，但當天對方全程戴口罩，接觸時間不到一分鐘。廖男說，對方有「單眼皮、五分頭、穿白布鞋」，但法官認為，這些特徵相當普遍，難以作為唯一指認依據。另據該案路口監視器錄下的畫面，畫面中男子戴口罩，無法看清完整五官，但身材精瘦。

被告曾男案發後2週，在新竹另涉他案被監視器錄下，畫面中的曾男身形壯碩偏胖，與本案中取卡男子的精瘦體態截然不同。被害人當庭也證實兩者身形「明顯不一樣」。

法官表示，雖然被告使用的手機門號當天曾在彰化地區叫車，但這僅能證明他人在當地，無法直接證明他就是取卡之人。刑事訴訟遵循「無罪推定」原則，檢方負有舉證責任。本案中，公訴人提出的證據雖能證明詐騙事實存在，但無法證明被告就是實際參與犯罪的車手。判決無罪。全案可上訴。

