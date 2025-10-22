桃檢破獲詐團查扣大批贓物 11/4舉辦「黃金超跑拍賣會」

桃園地檢署破獲詐騙集團查扣麥拿倫超跑、特斯拉電車，囑託行政執行署桃園分署將於11月4日進行拍賣。（記者余瑞仁翻攝）

桃園地方檢察署破獲一樁詐騙集團案，查扣范姓嫌犯所有的麥拉倫超跑1輛、特斯拉汽車1輛及黃金條塊5塊（每塊10錢重），為徹底剝奪詐團不法犯罪所得，桃園地檢署囑託法務部行政執行署桃園分署進行「偵查中之變價」，桃園分署將於11月4日舉辦「黃金超跑聯合拍賣會」公開拍賣，邀請各方到場競標，消息一出吸引不少投資者與超跑買家關注。

桃園分署指出，本次拍賣的McLaren麥拉倫超跑排氣量為3994cc、2018年6月出廠，外觀為銀灰色，強大的動力及輕量化車身為其主要特色；Tesla特斯拉汽車有346匹馬力，2022年4月出廠，亮藍色外觀搭配優異的操控性能，可謂內外兼具。拍賣時間地點為11月4日上午10點在「桃園市桃園區富國路100號」（由中華電信大門進入），採現場公開拍賣，登記應買時間為當日上午9點10分至9點55分，詳細拍賣資訊於桃園分署官網公布的動產拍賣公告及相關訊息。

至於同日拍賣的黃金條塊5塊，每塊重量10錢，由於黃金具有保值、易於變現等多重優點，近期成為投資人避險最佳選擇，金價行情不斷攀升，屢破歷史新高點，想逢低買進的民眾可把握這次拍賣會。黃金的拍賣時間為11月4日當日上午11點，地點在桃園分署（桃園市桃園區復興路186號13樓拍賣室），採現場公開拍賣，登記應買時間為當日上午9點30分至10點50分，詳細資訊公告於桃園分署官網。

同時拍賣的還有5塊黃金條塊，每塊重量10兩。（記者余瑞仁翻攝）

