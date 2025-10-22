為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    清潔工偷走1267萬現金與珠寶保險箱 貪心賊下場慘

    2025/10/22 11:48 記者陳建志／台中報導
    台中大里今年8月發生民眾家中至少存放1267萬現金和珠寶保險箱被偷走，楊姓、羅姓竊嫌依侵入住宅竊盜罪，分別判處3年4月、3年徒刑。（記者陳建志翻攝）

    台中大里今年8月發生民眾家中至少存放1267萬現金和珠寶保險箱被偷走,楊姓、羅姓竊嫌依侵入住宅竊盜罪,分別判處3年4月、3年徒刑。(記者陳建志翻攝)

    南投楊姓男子（44歲）擔任大里一戶民眾家中清潔工，因知道該家庭富裕，今年8月邀羅姓同夥（44歲）共謀行竊，潛入家中偷走至少存放1267萬現金和珠寶的保險箱，警方2天後在台南逮捕2人，並追回1205萬贓款和珠寶，2人落網後羈押至今，台中地院審理時兩人均坦承犯行，依侵入住宅竊盜罪，判楊男3年4月、羅男3年徒刑。

    檢警調查，楊男因擔任該戶民眾家中打掃清潔工，知道該家庭富裕，找來羅姓同夥共謀行竊，今年8月2日深夜11點多，兩人先在楊男住處會合，隔天凌晨1點多，羅男開車載楊男到大里該戶民眾住處附近，楊男獨自下車。

    楊男因熟悉該住家環境，以徒手推開大門方式侵入該處，隨即乘坐電梯至4樓房間內躲藏，前後躲了10個小時，直至屋主全家當天上午11點36分都外出後，楊男立刻進入2樓主臥室衣櫃內搬取1只裡面放置至少1267萬現金，還有珠寶、金飾、地契權狀、支票等物品的保險箱到地下室，並連繫在外等候的羅男。

    兩人將保險箱搬上屋主家中1輛自小客車，將車偷走逃逸，接著由楊男返回草屯住處拿取切割機、電鑽、鐵槌等破壞工具，開著小貨車將保險箱載到彰化縣溪湖鎮某處汽車旅館房間內，合力持工具破壞保險箱，現場由楊男分得贓款現金約1000餘萬元及其餘財物，羅男則分得現金約200餘萬元，之後兩人分頭逃逸。

    警方8月5日上午10點多，先在草屯楊男棄置的小貨車上，尋獲被破壞的保險箱，還有8萬1000元現金、鑽石項鍊、鑽石戒指等物品，當晚9點多持拘票在台南市歸仁區將兩人拘提到案，從楊男身上找到現金1056萬2300元、紀念幣及飾品1批，羅男身上則搜出現金149萬8800元，共追回1205萬，依加重竊盜罪起訴。

    台中地院法官審酌兩人犯後坦承犯行，未與被害人達成調解，態度普通，且都有毒品前科，加上竊取的財物達1200餘萬元，若非經警及時尋獲扣案，將對被害人造成鉅額損害，依侵入住宅竊盜罪，判楊男3年4月、羅男3年徒刑，可上訴。

    台中大里今年8月發生民眾家中至少存放1267萬現金和珠寶保險箱被偷走，楊姓、羅姓竊嫌依侵入住宅竊盜罪，分別判處3年4月、3年徒刑。（記者陳建志翻攝）

    台中大里今年8月發生民眾家中至少存放1267萬現金和珠寶保險箱被偷走,楊姓、羅姓竊嫌依侵入住宅竊盜罪,分別判處3年4月、3年徒刑。(記者陳建志翻攝)

    熱門推播