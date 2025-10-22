以身入局！中警穿早餐店圍裙出任務 詐團老車手一到場就被逮

員警喬裝成早餐店員工埋伏。（警方提供）

穿圍裙挽袖不是煎蛋烤吐司，而是為了逮人！台中市員警近日喬裝成早餐店員工，清晨潛伏在店內靜待車手上鉤，當王姓男子現身準備取走藏在草叢內包裹時立刻衝出，一舉將人壓制在地，成功破獲一起「假徵才騙提款卡」的詐騙案。

第六分局協和派出所員警石孟飛、林辰鴻日前網路巡邏時，發現臉書求職社團出現疑似詐騙徵才訊息，誆稱公司以後會直接將薪水存入帳戶，明細中不會顯示薪資，才不會被課到稅，據此標榜為方便「避稅」，要求應徵者將金融卡或提款卡放入包裹後丟棄在草叢，作為入職的條件。

請繼續往下閱讀...

員警雖一眼看出這是詐騙集團拙劣的行騙手法，但還是決定將計就計，「以身入局」，上週五先假意成為受騙求職者配合，隨即在附近早餐店守株待兔，當天清晨該早餐店剛開張，店員挽起衣袖、穿上圍裙，原是迎接一天工作的日常流程，然而這回，穿上圍裙的卻不是店員，而是埋伏在現場的員警。

只見員警換下制服化身為正在備料的店員，表面上若無其事擺放餐具、擦桌子，實則暗中鎖定監視草叢動靜，沒多久果見64歲王姓車手現身低頭尋找包裹，剛一彎腰，埋伏員警立刻上前制伏，當場查扣手機與相關證物，而王男也坦承受詐騙集團指使前來取物，檢方訊問後命以3萬元交保，全案目前持續追查幕後共犯及金流流向。

員警穿上早餐店圍裙出任務。（警方提供）

警方見車手現身衝出早餐店逮人。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法