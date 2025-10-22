掏空遠航36億重判！張綱維稱擔心癌母請求具保停押 檢建請延押

高等法院審理遠航掏空案，提訊被告張綱維召開延押庭，張稱擔心癌母請求停止羈押，讓他有機會回家照顧癌母。（記者楊國文攝）

遠航董事長張綱維涉掏空遠航36億元，一審被判刑15年並配戴電子腳環監控，但上訴後，高等法院發現張有接近港口等7度違規遭科控示警，當庭羈押；高等法院今召開延押庭，張打出溫情牌，稱高齡母親罹患癌症四期，且已經「骨轉移、腦轉移」，而高院將於11月14日宣判此案，請求讓他把握時間回家盡孝照顧母親，仍可施以全天候電子腳鐐監控或加保，絕不會逃亡，高檢署建請延押；高院近日書面裁定。

張綱維庭後還押時，媒體詢問「母親狀況還好嗎？」，張表示「一定不好」，又補充說「我很擔心她（母親）」，隨即步上囚車返回看守所。

張綱維羈押期日將於11月1日屆滿，高院今提訊張召開延押庭，張請求讓他回家照顧罹癌母親，仍可施以電子腳鐐等科技監控或增加保釋金。

張的律師表示，高院認定張有7度違規遭到科控示警，其中2度接近苗栗溫仔頭漁港，疑有逃亡之虞，事實上是因為電子閘門定位誤差導致，張自己絕不可能違規或逃亡，棄罹癌的年邁母親及未成年子女於不顧。

高檢署主張，高院下個月即將宣判此案，且一審重判張，張有逃亡之虞，建請高院應予延押。

