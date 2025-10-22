為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    掏空遠航36億重判！張綱維稱擔心癌母請求具保停押 檢建請延押

    2025/10/22 12:10 記者楊國文／台北報導
    高等法院審理遠航掏空案，提訊被告張綱維召開延押庭，張稱擔心癌母請求停止羈押，讓他有機會回家照顧癌母。（記者楊國文攝）

    高等法院審理遠航掏空案，提訊被告張綱維召開延押庭，張稱擔心癌母請求停止羈押，讓他有機會回家照顧癌母。（記者楊國文攝）

    遠航董事長張綱維涉掏空遠航36億元，一審被判刑15年並配戴電子腳環監控，但上訴後，高等法院發現張有接近港口等7度違規遭科控示警，當庭羈押；高等法院今召開延押庭，張打出溫情牌，稱高齡母親罹患癌症四期，且已經「骨轉移、腦轉移」，而高院將於11月14日宣判此案，請求讓他把握時間回家盡孝照顧母親，仍可施以全天候電子腳鐐監控或加保，絕不會逃亡，高檢署建請延押；高院近日書面裁定。

    張綱維庭後還押時，媒體詢問「母親狀況還好嗎？」，張表示「一定不好」，又補充說「我很擔心她（母親）」，隨即步上囚車返回看守所。

    張綱維羈押期日將於11月1日屆滿，高院今提訊張召開延押庭，張請求讓他回家照顧罹癌母親，仍可施以電子腳鐐等科技監控或增加保釋金。

    張的律師表示，高院認定張有7度違規遭到科控示警，其中2度接近苗栗溫仔頭漁港，疑有逃亡之虞，事實上是因為電子閘門定位誤差導致，張自己絕不可能違規或逃亡，棄罹癌的年邁母親及未成年子女於不顧。

    高檢署主張，高院下個月即將宣判此案，且一審重判張，張有逃亡之虞，建請高院應予延押。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播