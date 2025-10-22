為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    繼承土地驚見40年舊抵押！兒查無債主提告 法院認債權消滅判勝訴

    2025/10/22 11:20 記者劉詠韻／台北報導
    康姓兄弟受母親贈與土地後，發現地上仍懸掛40年前的舊抵押權，提告確認債權不存在。（資料照）

    康姓兄弟受母親贈與土地後，發現地上仍懸掛40年前的舊抵押權，提告確認債權不存在。（資料照）

    40年前為擔保借款而設下的抵押權，竟一路懸掛至今。康姓兄弟繼承母親名下土地後，發現地上仍背負舊債，卻查無債權人舉證證明借款仍存在，因此提告請求確認抵押權所擔保債權不存在。士林地方法院審理後認為，債權人未能證明與康母確有借貸關係，抵押權已失所附麗，判決康姓兄弟勝訴。

    判決指出，康姓兩兄弟於2022年6月受母親贈與，取得兩筆位於士林區的不動產。不過，兩人隨即發現土地早在1985年便以母親名義設定最高限額抵押權，登記的債權人多達10人。

    康姓兄弟主張，抵押權所擔保的債權清償期於1990年屆至，至今已逾40年未見債權人主張權利，依民法時效規定，債權及抵押權均已消滅，形同虛設。

    被告黃、楊男則辯稱，當年以康美工業公司名義出借資金給康父，並以土地作為擔保。

    法院審理時，審酌抵押權登記的債務人為康母，並非康美公司，被告主張的借貸對象並不相符，且未提出證據證明確有借貸關係。此外，抵押權屬於從屬於債權的擔保物權，若無債權存在，抵押權即無效，被告既無法證明債權存在，應認抵押權已消滅。

    法院指出，被告10人對原告所有土地的最高限額抵押權所擔保債權不存在；其中繼承人須先辦理繼承登記，再與其餘被告共同塗銷抵押權設定，全案可再上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播