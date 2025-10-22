繼承土地驚見40年舊抵押！兒查無債主提告 法院認債權消滅判勝訴

康姓兄弟受母親贈與土地後，發現地上仍懸掛40年前的舊抵押權，提告確認債權不存在。（資料照）

40年前為擔保借款而設下的抵押權，竟一路懸掛至今。康姓兄弟繼承母親名下土地後，發現地上仍背負舊債，卻查無債權人舉證證明借款仍存在，因此提告請求確認抵押權所擔保債權不存在。士林地方法院審理後認為，債權人未能證明與康母確有借貸關係，抵押權已失所附麗，判決康姓兄弟勝訴。

判決指出，康姓兩兄弟於2022年6月受母親贈與，取得兩筆位於士林區的不動產。不過，兩人隨即發現土地早在1985年便以母親名義設定最高限額抵押權，登記的債權人多達10人。

康姓兄弟主張，抵押權所擔保的債權清償期於1990年屆至，至今已逾40年未見債權人主張權利，依民法時效規定，債權及抵押權均已消滅，形同虛設。

被告黃、楊男則辯稱，當年以康美工業公司名義出借資金給康父，並以土地作為擔保。

法院審理時，審酌抵押權登記的債務人為康母，並非康美公司，被告主張的借貸對象並不相符，且未提出證據證明確有借貸關係。此外，抵押權屬於從屬於債權的擔保物權，若無債權存在，抵押權即無效，被告既無法證明債權存在，應認抵押權已消滅。

法院指出，被告10人對原告所有土地的最高限額抵押權所擔保債權不存在；其中繼承人須先辦理繼承登記，再與其餘被告共同塗銷抵押權設定，全案可再上訴。

