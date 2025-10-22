男公關酒店衝突刺死醋夫 高院仍判無期徒刑

任職男模會館公關的吳禹劭在酒店衝突中，涉嫌刺死女性友人的丈夫，高院今判他無期徒刑。（記者楊國文攝）

台北市李姓男子與妻子陳女感情不睦鬧離婚，前年得知妻子與男性友人吳禹劭、王新賀在酒店喝酒，李男剛好在隔壁包廂，竟帶人前去理論，並在現場亂噴辣椒水，反遭吳持折疊刀刺入心臟傷重不治，台北地院國民法官法庭依殺人罪重判吳無期徒刑、褫奪公權終身，高等法院今判決上訴駁回。可上訴。

北檢調查，25歲的李男與同齡的妻子陳女案發前正在打離婚官司，2023年11月15日清晨5點左右，陳女與任職男模會館公關的友人吳禹劭、王新賀到台北市中山區一家酒店喝酒唱歌，李男正巧在另一間包廂，得知妻子也來了，還帶了2個男人飲酒作樂，氣得衝進妻子包廂理論。

李男堅持要帶走妻子，但妻子不願意，爆發嚴重口角，李男的林姓朋友朝包廂內噴辣椒水，衝突加劇，吳禹劭憤而持折疊刀刺進李男胸口，王新賀也持酒瓶攻擊李男頭部。

李男負傷逃離包廂，跑到酒店5樓閃避，吳、王仍不罷休，持續追殺，吳繼續以折疊刀猛刺李男胸、肺等處多刀，其中一刀刺入心臟是致命傷，送醫搶救仍不治。

北檢2024年3月24日起訴吳禹劭、王新賀，但台北地院傳喚王出庭未果，發現王已出境，將他發佈通緝。

台北地院國民法官法庭認為，吳男與李男無恩怨糾葛，僅為情感因素與一時激憤等微末事由殺人，並持質地堅硬鋒利的摺疊刀大力捅刺胸腔等要害致死，手段極為兇殘，判處無期徒刑、裭奪公權終身。

全案上訴，高等法院認為一審判決無違誤，判決上訴駁回。

高院宣判後，立即召開延押庭，被提訊出庭的吳禹劭（23歲）對高院判他無期徒刑結果，神情嚴肅，並對是否被延押一事，表示「沒意見」，高檢署主張吳男羈押原因仍未消滅，有延押必要，建請繼續羈押。

