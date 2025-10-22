為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    自投羅網！吸毒男肇逃 警所前撞路樹

    2025/10/22 10:39 記者謝武雄／桃園報導
    葉姓男子疑似吸毒，肇事逃逸後跑到警所前自撞，當真是自投羅網。（警方提供）

    當真是自投羅網、賊星該敗，疑似吸毒的葉姓男子（50歲），昨上午7點多於行駛於八德區永福北路，行經廣福路口撞到一輛機車後逃逸，沒想到卻跑到廣興派出所前撞路樹，員警發現葉男神情恍惚，車內發現毒品依托咪酯主機2隻、菸彈2顆，全案已依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，警方研判葉男吸毒精神恍惚，才會肇逃後又自撞。

    警方調查指出，葉姓男子（50歲），昨上午7點多於駕駛白色的轎車行駛於八德區永福北路，行經廣福路口撞到一輛機車，車輛停在前方後，未下車查看又駛離現場，現場民眾發現立刻報案，葉姓男子車輛沿著廣福路逃逸，於廣興路口右轉，結果在派出前撞到一棵路樹。

    轄區廣興派出所員警接獲通報福國北街有交通事故後趕往現場，警車出門沒有多久就在見一輛自小客在廣興路上自撞路樹，經員警下車查看，發現葉男神情恍惚在駕駛座，並查證該白色轎車即為福國北街肇事逃逸車輛，葉姓男子當真是自投羅網、賊星該敗。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    葉姓男子疑似吸毒，肇事逃逸後跑到警所前自撞，當真是自投羅網。（警方提供）

    葉姓男子疑似吸毒，肇事逃逸後跑到警所前自撞，警方於車上發現毒品依托咪酯主機2隻、菸彈2顆。（警方提供）

    熱門推播