旗山知名碗粿店傳虐猫 鄉民「私刑正義」蛋洗報仇

旗山某知名碗粿店傳出疑似虐貓，店家遭憤怒的鄉民「蛋洗」洩恨。（民眾提供）

高雄旗山老街一間知名碗粿店驚傳虐貓，高市動保處獲報緊急救出3隻貓咪，幸有未大礙，但消息傳出後，網友憤恨難平，昨晚竟跑去店家大門用砸雞蛋洩憤，轄區警方指出，目前尚未接獲店家報案，不過已主動派員前往現場了解狀況，並調閱周邊監視器影像釐清相關事證。

昨（21日）社群平台流傳三段虐貓影片，影片中的男生手拿棍棒，一直朝著籠子裡的貓咪狠戳，貓咪嚇到一直叫，影片曝光後，網友除通報市府動保處外，並肉搜出疑似虐猫的男生，就是旗山老街上某知名碗粿店老闆。

動保處昨晚緊急前往店家救出3隻疑似受虐的貓咪，經初步檢視，3隻猫咪無明顯外傷，但仍被帶回緊急安置，後續依違反動物保護法進行裁處；但憤怒的鄉民氣難平，在「熱心人力」的贊助下，捧了一箱雞蛋前往「蛋洗」店家大門洩憤。

旗山警分局指出，由於店家大門緊閉，按鈴也不開門，無法得知店家回應，且目前尚未接獲店家報案，不過已主動派員前往現場了解狀況，並調閱周邊監視器影像釐清相關事證，至於丟擲雞蛋行為人，警方仍持續追查中。

