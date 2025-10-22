守護財富 移民署與澎湖新住民攜手理財又防詐

移民署澎湖服務站，與新住民共同守護財富。（圖由移民署澎湖服務站提供）

移民署中區事務大隊澎湖縣服務站在We Café我們的照顧咖啡館，舉辦「守護財富—理財防詐全方位」暨家庭教育法令宣導方案。特別邀請具有35年金融實務經驗的楊雯君擔任講師，以活潑生動的方式分享理財、防詐與貸款等主題，協助學員了解金融風險與資產管理觀念，推廣金融安全與家庭教育結合的重要性。

楊雯君現任澎湖第二信用合作社湖西分社經理，自2018年起受邀擔任金融知識宣導講師，擁有多年金融從業經驗與紮實專業背景，長期推動理財教育與消費者權益宣導，使金融知識融入家庭教育與日常生活之中。

此次課程以「聰明貸款、安心理財、金融防詐總動員」為主軸，說明金融安全與正確理財的重要性。內容涵蓋「理債篇」、「理財篇」與「防詐篇」3部分，介紹個人信用累積與掌握貸款重點、不同族群的風險承受度及挑選適合理財商品，並透過實際案例分析詐騙手法與識詐練習。活動中還特別安排「鈔票照妖鏡」辨識技巧練習，教導學員一眼辨識鈔票真偽。

澎湖縣服務站站主任江謀源表示，透過課程讓學員在輕鬆氛圍中學習金融知識，強化家庭理財與防詐觀念，讓理財教育更貼近日常生活。另提醒民眾，移民署自今年10月1日起，凡是逾期停（居）留在台灣地區的外國人及無戶籍國民，若能於查獲前主動向治安機關自行到案，罰鍰減半，請民眾多加留意相關規定，給自己一個機會，早日回家、早日安心。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

課程安排辨識鈔票真偽，讓新住民朋友避免被詐騙。（圖由移民署澎湖服務站提供）

