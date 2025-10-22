為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    竹聯幫明仁會南投擴張勢力版圖 維安特勤隊逮13人

    2025/10/22 10:28 記者張協昇／南投報導
    警方出動維安特勤隊，前往台中市1棟大樓，逮捕竹聯幫明仁會成員紀姓男子。（警方提供）

    警方出動維安特勤隊，前往台中市1棟大樓，逮捕竹聯幫明仁會成員紀姓男子。（警方提供）

    竹聯幫明仁會成員紀姓男子，涉嫌在南投縣糾集青少年擴大該幫會勢力版圖，今年6月間涉嫌教唆手下持棍棒、刀械前往南投市1間美甲店砸店，警方出動維安特勤隊逮捕紀嫌及包括2名少年在內的12名共犯，查獲大麻煙油、刀械等相關證物，南投地檢署日前偵結，依違反組織犯罪防制條例等罪嫌，將紀嫌等11人起訴。

    檢警調查，35歲紀姓男子，南投水里人，為擴大竹聯幫明仁會勢力，涉嫌以分封地盤、提供唱歌聚會等誘因，攏絡青少年加入幫派，並對於欲脫離者以暴力要脅、恐嚇。今年6月間，因簡姓成員在草屯1家KTV喝酒與人發生衝突，紀嫌即教唆手下持棍棒、刀械，前往對方在南投市經營的美甲店砸店。

    南投縣警察局刑警大隊偵二隊獲報後、會同南投警分局及刑事警察局第六大隊組成專案小組偵辦，經1個月蒐證，今年7月間出動維安特勤隊，兵分多路前往紀嫌位於台中市西屯某大樓租處及幫眾位於南投市租處搜索，逮捕紀嫌及包括2名少年在內的12名共犯到案，依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例及妨害秩序等罪嫌，移送南投地方檢察署偵辦，紀嫌遭南投地院裁定羈押禁見。

    南投縣警察局指出，由於幫眾成員有兩名少年，該局也立即通報權責機關辦理關懷輔導工作，對於紀嫌招募少年犯案部分，依組織犯罪防制條例規定除將加重刑責外，也依兒童及少年福利與權益保障法規定，函請南投縣政府裁處。

    竹聯幫明仁會成員紀姓男子，涉嫌在南投糾集青少年擴大該幫會勢力版圖，日前在台中租屋處落網。（警方提供）

    竹聯幫明仁會成員紀姓男子，涉嫌在南投糾集青少年擴大該幫會勢力版圖，日前在台中租屋處落網。（警方提供）

    警方破獲竹聯幫明仁會紀姓成員涉嫌在南投糾眾砸店，起出刀械及行動電話等證物。（警方提供）

    警方破獲竹聯幫明仁會紀姓成員涉嫌在南投糾眾砸店，起出刀械及行動電話等證物。（警方提供）

