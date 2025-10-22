彥陽科技前負責人透露收購消息給同窗好友 親友團炒股獲利逾40萬被起訴

台北地檢署今日偵結，認定任姓等4名親友，涉犯內線交易罪，依法提起公訴。（記者吳昇儒攝）

時任IC代理通路商彥陽科技公司董事長吳銘雄涉嫌於2021年間，將公司將被全達國際公司收購消息透露給大學及高中同窗好友，好友再轉知給親屬。親友團陸續購入彥陽股票，等消息公開後，4人脫手獲利逾40萬元。台北地檢署今日偵結，認定任姓等4名親友，涉犯內線交易罪，依法提起公訴。

檢調查出，彥陽公司與全達公司於2021年2月4日簽署保密承諾書，內容包含全達將以每股12元收購彥陽公司25%股份。吳銘雄卻將該訊息透露給大學同窗任俊，而任再將訊息告訴妻子；吳也將訊息告知高中同窗李謙誠，李也將訊息轉知兒子。

任俊獲知消息後，於同年月5日以每股近8元金額，買進12張彥陽股票；其妻則購入35張，等股價高漲後售出，兩人此波操作共獲利22萬8304元。

李謙誠則因獲知消息較晚，於同年月17日以每股8.645至8.67元代價，購入25張彥陽股票，其子則以8.6元及9元代價，購入30張，等消息公開後，父子二人共獲利17萬3620元。

檢調發現4人涉嫌內線交易，去年11月27日發動搜索，並約談吳銘雄等人到案說明，事後查證吳男本人獲知消息後，並未增購自家股票。任男等4人均承認犯行，並且繳回不法所得。檢察官今依涉犯內線交易罪，將4人起訴，不法所得沒收。

