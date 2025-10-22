為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彥陽科技前負責人透露收購消息給同窗好友 親友團炒股獲利逾40萬被起訴

    2025/10/22 10:33 記者吳昇儒／台北報導
    台北地檢署今日偵結，認定任姓等4名親友，涉犯內線交易罪，依法提起公訴。（記者吳昇儒攝）

    台北地檢署今日偵結，認定任姓等4名親友，涉犯內線交易罪，依法提起公訴。（記者吳昇儒攝）

    時任IC代理通路商彥陽科技公司董事長吳銘雄涉嫌於2021年間，將公司將被全達國際公司收購消息透露給大學及高中同窗好友，好友再轉知給親屬。親友團陸續購入彥陽股票，等消息公開後，4人脫手獲利逾40萬元。台北地檢署今日偵結，認定任姓等4名親友，涉犯內線交易罪，依法提起公訴。

    檢調查出，彥陽公司與全達公司於2021年2月4日簽署保密承諾書，內容包含全達將以每股12元收購彥陽公司25%股份。吳銘雄卻將該訊息透露給大學同窗任俊，而任再將訊息告訴妻子；吳也將訊息告知高中同窗李謙誠，李也將訊息轉知兒子。

    任俊獲知消息後，於同年月5日以每股近8元金額，買進12張彥陽股票；其妻則購入35張，等股價高漲後售出，兩人此波操作共獲利22萬8304元。

    李謙誠則因獲知消息較晚，於同年月17日以每股8.645至8.67元代價，購入25張彥陽股票，其子則以8.6元及9元代價，購入30張，等消息公開後，父子二人共獲利17萬3620元。

    檢調發現4人涉嫌內線交易，去年11月27日發動搜索，並約談吳銘雄等人到案說明，事後查證吳男本人獲知消息後，並未增購自家股票。任男等4人均承認犯行，並且繳回不法所得。檢察官今依涉犯內線交易罪，將4人起訴，不法所得沒收。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播