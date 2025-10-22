砲兵退伍前偽造診斷書請假被識破 只賺到4小時換來6月徒刑

砲兵21指揮部陳姓士兵退伍前偽造診斷書企圖請假被識破，桃園地院審理後判處6月徒刑。（記者余瑞仁攝）

原在砲兵21指揮部砲兵營服役的陳姓士兵，去年初在離退伍只剩37天收假前，透過通訊軟體LINE傳送變造的診斷證明請假，當場被連上長官識破通知返營，只多放到4小時假仍被移送送辦，經桃園地院審理後依意圖免除職役偽為疾病未遂罪將他判刑6月徒刑。

判決指出，陳姓士兵應於去年3月10日晚間6點30分前收假返營，卻以LINE通訊軟體向留守的吳姓班長謊稱發燒、流鼻水等症狀，另委請身分不詳第三者以手機內修圖軟體，修改先前診斷證明書，將「應診日期」及「開具證明日期」，由「113年1月21日」變造為「113年3月10日」，之後再傳送變造的診斷證明給班長請假；該連黃姓士官長檢視陳的診斷證明書察覺有異，陳姓士兵始坦認上情，並依要求於當晚10點30分返回部隊，軍方調查後將全案移送法辦。

請繼續往下閱讀...

案經桃園地檢署調查後起訴，桃園地院審酌，以陳男從軍方調查、檢方偵查至法院審理期間均坦承犯行，犯後態度尚佳，近日審結將陳判處6月徒刑。可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法