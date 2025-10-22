為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    簡直颱風等級！台中路樹不敵強風倒塌砸3汽機車 女騎士受傷送醫

    2025/10/22 09:52 記者許國楨／台中報導
    台中市忠明南路上路樹不敵強風倒塌。（民眾提供）

    台中市忠明南路上路樹不敵強風倒塌。（民眾提供）

    台中市近日強陣風不斷，21日晚間西區路口一棵路樹，不敵狂風襲擊劇烈搖晃後倒塌，當場砸中一輛多元計程車、一輛機車及路邊一輛停放轎車，年僅21歲的女騎士閃避不及被壓傷，手腳多處擦挫傷，所幸經送醫救治並無生命危險，另兩車駕駛則虛驚一場，未受傷。

    這起事故發生在昨晚6點多，地點在西區忠明南路與向上路口，因正值下班交通尖峰，車流量大，許多駕駛與民眾目睹驚險瞬間，現場畫面顯示，路樹橫倒在馬路中央，枝葉散落滿地，第一分局公益派出所迅速派員到場實施交通管制，維持現場秩序，並通報市府環保局清除倒塌路樹，約一小時後排除完畢，恢復通行。

    不少網友在社群平台留言熱議，「那陣風超可怕，我剛經過就看到大樹倒下」、「台中風大成這樣也太誇張了！」、「這兩天風真的颱風等級」、「最近真的別停車在樹下」。

    警方表示，事故初步研判因強風導致忠明南路路樹倒塌，酒測結果顯示相關駕駛均無飲酒情形，警方已調閱路口監視器釐清經過，另呼籲近日受東北季風與外圍氣流影響，台中風勢明顯增強，民眾行經樹木茂密路段應提高警覺，避免停車、騎車靠近，遇突發狀況請即時報警求助。

    傾倒路樹波及3汽機車，女騎士受傷送醫。（民眾提供）

    傾倒路樹波及3汽機車，女騎士受傷送醫。（民眾提供）

