    首頁 > 社會

    6旬婦欲領220萬稱轉交表弟購地 警方攜手銀行戳破騙局

    2025/10/22 09:25 記者王善嬿／嘉義報導
    行員發現有民眾疑遭詐騙情形，機警通知警方到場關心，為民眾守住荷包。（警方提供）

    行員發現有民眾疑遭詐騙情形，機警通知警方到場關心，為民眾守住荷包。（警方提供）

    嘉義市68歲黎姓婦人日前到嘉義市某間銀行，要求提領220萬元現金，銀行行員見她神情緊張，還頻頻察看手機訊息，又要提領龐大現金，連忙報警到場關心，警方告知黎婦此為詐騙集團手法，並以「假親友購地」受害案例向黎婦分析，黎婦恍然大悟，打消領現金念頭，感謝警方、銀行為她守住多年積蓄。

    警方表示，接獲銀行通報後，立即派員到場了解，詢問黎婦現金用途，婦人透露，是一名「表弟」與她聯繫，要她當天下午把錢領出來，再由「表弟」轉交越南的親人購買土地，員警進一步詢問她購買土地的位置、契約文件、對方身分等，黎婦說，表弟在LINE上有跟她說，拒絕警方與她的家屬聯繫確認，研判正是常見的「假親友購地」詐騙手法。

    警方向黎婦說明，近來發生多起類似案例，都是假冒親友詐騙手法，如「表弟」話術、時間催促方式、要求現金交付的方式都如出一轍，黎婦才發現自己被詐騙。

    警方呼籲，詐騙集團常假借「投資」、「購地」、「親友代辦」等名義行騙，利用信任與時間壓力讓民眾失去判斷力，如接獲類似要求匯款、交付現金訊息，牢記「聽、掛、查」三步驟，聽清楚對方話術是否涉及金錢轉帳、立即掛斷電話或停止聯繫、撥打165反詐騙專線或110向警方查證。

    嘉市警方與銀行攜手打詐。（警方提供）

    嘉市警方與銀行攜手打詐。（警方提供）

