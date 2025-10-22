大逆轉！涉土地重劃索賄1300萬 台南前議長郭信良二審改判無罪

台南市前市議長、現任市議員郭信良。（資料照，記者王俊忠攝）

台南市議會前議長、現任議員郭信良與安南區佃西里長高進見被控利用土地重劃案、向重劃會長廖堅志索賄1300萬元，依貪污罪嫌起訴；2024年11月台南地院判郭信良13年徒刑、褫奪公權8年，高等法院台南分院二審今（22）日上午宣判大逆轉，撤銷一審判決、改判無罪。

同案被告，高進見一審也判9年徒刑、教唆偽證罪6月、褫奪公權4年；廖堅志涉行賄罪免刑。台南高分院今天也分別撤銷一審判決，改判高進見收賄部分無罪、教唆偽證仍6月；廖堅志無罪。此案還可上訴。

此案上訴二審後，郭信良在台南高分院多次開庭時強調，在此案裡「沒有拿到半毛錢」、自稱是冤枉的！

一審判決指出，台南安南區佃西（一）自辦市地重劃期間，高進見向重劃會長廖堅志表達欲買抵費地，過程曾轉介他人購買，但都未完成買賣合意。郭信良、高進見夥同男子蔡連博（檢方另案偵辦）於2021年6月7日與廖見面時，郭信良以廖曾口頭答應賣抵費地給高進見為由，要求廖應把高日後賣抵費地可得的1500萬元利潤，先給付給高，但廖沒有答應。

隔天，郭、高、蔡與廖4人再洽談時，郭信良同意減為1300萬元、可分兩期支付，廖考量未來可請郭信良時任議長身分向市府都發局、地政局等單位請託或施壓，讓佃西重劃案順利進行，就答應給付1300萬元。廖並向郭請託說「部分土地因樁位錯誤無法辦理土地登記，盼盡快請地政局同意地主登記」，郭信良當場允諾。

其後，廖堅志分兩筆交付這1300萬元給高進見，郭、高收受此款後，廖透過高、蔡兩人請託郭的議長影響力，對佃西段1274號等土地暫緩登記部分，向都發局與地政局承辦人請託、施壓，使上述土地在變更安南區細部計畫第2次通盤檢討第1階段案於2022年10月中旬發布實施生效前，提早在同年5月23日完成土地登記。

高雄橋頭地檢署於2023年5月初偵辦廖堅志另案時，郭、高兩人擔心收賄情事曝光，曾一起到台北某律師事務所諮詢，高即委請不知情的郭信良助理製作高與另外4人合資購買抵費地不成、而分得地主給付1300萬和解金的契約書，還教唆黃某等4人日後接受調查時要說有集資買地與收受分配的和解金等說詞，以掩蓋高進見取得1300萬元的流向，後來黃等4人於2023年7月初在台南檢方偵訊時坦承有做虛偽證述。

台南市前議長、現任議員郭信良被控涉在議長任內向土地重劃會長索賄案，二十二日上午，台南高分院改判郭無罪。（資料照，記者王俊忠攝）

